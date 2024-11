Conocido por su protagónico en la famosa serie de televisión 'Dawson's Creek', el actor James Van Der Beek sorprendió a todos con una lamentable noticia. Por medio de un artículo para la revista People, se dio a conocer que James, de 47 años fue diagnosticado con cáncer colorrectal.

James compartió con el medio estadounidense que a pesar del diagnóstico, se mantiene positivo. De igual forma, explica que decidió llevar su tratamiento de forma privada y con el apoyo de sus familiares, dando a entender que el diagnóstico al que ha tenido que enfrentarse no es algo reciente.

"(He estado) tratando este diagnóstico en privado y tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay razones para el optimismo y me siento bien", comenta James sobre su diagnóstico de cáncer.

La noticia conmovió a sus fans, quienes todavía le siguen y recuerdan sus míticas aventuras y desventuras como su personaje 'Dawson' a finales de los 90 e inicios de los 2000. Sin embargo, y debido a la privacidad con la que James se ha manejado sobre el tema, algunos de familiares y seres queridos se enteraron del padecimiento por la ya mencionada publicación.

Este hecho también sorprendió a James, quien no pudo hacer nada más que ofrecer una disculpa a aquellas personas cercanas a él que se enteraron de esta forma. De acuerdo con el actor, sus planes era ofrecer más adelante una entrevista y dar detalles sobre su proceso.

Del mismo modo, y por medio de una publicación de instagram, James ofreció una disculpa por la manera en la que algunos familiares y amigos se enteraron en lugar de escucharlo directamente de él. Además, sus palabras compartidas en el post dejan ver lo difícil que resulta comunicar una noticia de este tipo.

"No hay un manual sobre cómo anunciar estas cosas, pero había planeado hablar sobre ello en profundidad con la revista People en algún momento pronto... para crear conciencia y contar mi historia en mis propios términos. He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome más que nunca en mi salud en general", detalló el actor en su cuenta de instagram.

Asimismo, se sabe que el actor será parte del elenco de 'The Real Full Monty', una serie de Fox que pone a los famosos al desnudo con el fin de recaudar fondos. En esta nueva entrega del famosos especial, James y sus demás compañeros de cast, buscarán crear conciencia entre la población sobre las investigaciones contra el cáncer de próstata, testículos y colorrectal.

Junto a James, se unen figuras como Anthony Anderson, Taye Diggs, el All-Pro de la NFL Chris Jones, Tyler Posey y el juez de Dancing With the Stars Bruno Tonioli, quienes compartirán sus experiencias con el cáncer y el impacto que ha tenido en la vida de cada uno de ellos.

James, quien ahora enfrenta una ardua lucha contra una feroz enfermedad, también apareció en producciones como 'Don't Trust the B—- in Apartment 23', 'CSI: Cyber', y 'Pose', por el lado de la televisión. En el caso de la gran pantalla, sus trabajos incluyen 'Varsity Blues', 'Texas Rangers', 'The Rules of Attraction', 'Formosa Betrayed', y 'Labor Day'.

Con el anuncio de su diagnóstico, los fans de James esperan poder apoyarlo en este duro proceso, esperando que salga victorioso de esta lucha.