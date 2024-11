Con el estreno en Max de la nueva adaptación de 'Como Agua Para Chocolate', novela mexicana de Laura Esquivel, es imposible no recordar el libro o su primera adaptación a la pantalla.

La serie producida por Salma Hayek, fue primero una película bajo la dirección de Alfonso Arau y el guion de las mismísima Esquivel, el film se convirtió en un clásico del cine mexicano, no solo por su historia, sino también por sus interpretaciones.

La película estrenó en 1992, lo que quiere decir que han pasado 32 años desde su lanzamiento, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué fue del elenco de esta legendaria producción?

¿Dónde está Lumi Cavazos?

La versión cinematográfica de 'Como Agua para Chocolate' fue protagonizada por Lumi Cavazos, actriz originaria de Monterrey. Su personificación de Tita le valió la fama y el reconocimiento como mejor actriz en festivales como el Festival Internacional de Cine de Tokio y el Festival de Gramado de Brasil. Tras este despliegue, la joven de aquel entonces 24 años tomo la decisión de mudarse a Los Ángeles y seguir su carrera como actriz.

Desde entonces ha hecho parte en producciones como 'Bless the Child', 'La Marca del Demonio', 'High School Musical: el desafío (México)', '¿Quién mató a Sara', 'Sierra Madre', hasta ser dirigida por grandes figuras del cine como Wes Anderson en la película 'Bottle Rocket'.

En cuanto a su vida personal, Lumi se casó con Joselo Rangel, guitarrista de la reconocida banda de rock mexicano Café Tacuba, con quien tiene dos hijas.

¿Dónde está Marco Leonardi?

Por otro lado está Marco Leonardi, quien se encargó de darle vida a Pedro, el amor imposible de Tita quien termina casándose con su hermana. El actor de nacionalidad italo-australiano conoció la fama en 1988, luego de protagonizar la reconocida película italiana 'Cinema Paradiso'. Cuatro años después sería convocado para la película mexicana 'Como agua para chocolate'.

Aunque realizó algunas producciones en Hollywood como 'Once Upon a Time in Mexico', 'From Dusk till Dawn 3: The Hangman's Daughter', 'All the Money in the World' y 'Mary', la mayoría de su carrera se ha desarrollado en Italia, donde ha trabajado con los grandes directores Giuseppe Tornatore y Darío Argento, además de formar parte del elenco de grandes producciones como 'Squadra antimafia - Palermo oggi', una reconocida serie italiana.

Los actores de la película Cómo Agua para Chocolate

En el papel de la fría y calculadora Mamá Elena estaba Regina Torné, una mítica actriz originaria de Tabasco y que tras su papel en la ya mencionada película, consiguió hacerse con un Ariel como Mejor Actriz. Tras ello, los éxitos no se detuvieron y continúo su carrera en el mundo de las telenovelas como lo venía haciendo antes de la adaptación de Esquivel.

Luego de varios años junto a Televisa, en 1997 la actriz decidió firmar con Televisión Azteca, donde continuó apareciendo en novelas como 'Rivales por accidente' y 'La Chacala'. A pesar de sus éxitos, el episodio que marcaría su historia no tendría que ver con su vida profesional.

A inicios del 2006, su única hija, Regina del Pilar Campos, sería acusada de secuestro y homicidio por el asesinato de Maribel Monroy Flores, la esposa de la pareja del novio de Campos. Tras varias amenazas de parte de la hija de la actriz hacia la víctima y luego de que esta se negara a darle el divorcio a su esposo, Campos decidió secuestrarla para luego golpearla y estrangularla con la ayuda de otros tres hombres.

Finalmente fue condenada a 35 años de prisión y aunque Regina siempre mostró su apoyo a su hija, sabía que lo que había hecho estaba mal. Tras el escándalo siguió trabajando en televisión hasta su retiro en 2016 cuando se mudó a Puebla y abrió una academia de teatro dramático.

En cuanto al papel de Rosaura, la hermana de Tita que termina desposando a Pedro, estuvo a cargo de Yareli Arizmendi. La mexicana no solo se ha desempeñado como actriz, sino también como directora y escritora.

De este modo, ha tenido participación en las series estadounidenses 'House', 'Six Feet Under', 'NYPD Blue', 'Medium', entre otras. Asimismo, protagonizó la película 'Un día sin mexicanos', dirigida por su esposo, Sergio Arau.

Para el papel de la rebelde Gertrudis, la otra hermana de Tita, la selección fue Claudette Maillé. Esta actriz mexicana vivió en Francia junto a su madre, donde empezó a interesarse por la actuación y realizó estudios de danza contemporánea. Regresó a su país natal a los 20 años donde empezó a salir en producciones hasta conseguir el papel antes mencionado.

Tras su exitosa interpretación, Claudette empezó a abrirse paso en la actuación consiguiendo formar parte de las películas 'Novia que te vea' y 'Antes que anochezca'. En 2002 daría a luz a su primer hijo y se tomaría una pausa para dedicarle tiempo a su crianza.

Finalmente regresaría a la actuación siendo parte de grandes producciones como 'La Casa de Las Flores', 'Rosario Tijeras', '¿Quien mató a Sara?', entre otras.

Por otro lado, Mario Iván Martínez, quien le dio vida al Dr. John Brown. Además de desempeñarse como actor, Mario también realizó estudios de canto en México, Estados Unidos e Inglaterra. Siendo esta última carrera, por la que se decantaría, además del teatro.

Además de formar parte de grupos importantes en el ámbito de las orquestas, se ha dedicado a adaptar los textos sinfónicos para Orquestas que luego son utilizados para conciertos.