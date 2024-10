Nadie es más fan que Salma Hayek, ni más orgullosa de ser mexicana y latina. Para celebrar este año nuestras raíces, la estrella se metió en su álbum digital de recuerdos y publicó un carrusel espectacular de fotos con sus amigos latinos - todos famosísimos, por supuesto, para celebrar el Día de los pueblos originarios y de la herencia hispana en Estados Unidos.

Te puede interesar:: Don Francisco agradece a Marcello Hernández y SNL por su homenaje a Sábado Gigante

Con una publicación a través de su Instagram que reúne los principales exponentes latinos de Hollywood Hayek celebró el Mes de la Herencia Hispana, mostrando cómo ha disfrutado su carrera en el séptimo arte en los últimos 30 años. ¡Tiene una colección de fotos que da envidia!

"Estoy llena de gratitud por la fuerte comunidad a mi alrededor que continuamente eleva nuestra cultura, amplifica nuestras voces y lucha por el cambio. Juntos, honramos nuestra herencia", dijo.

La galería de fotos está encabezada por una imagen en la que la protagonista de Frida (2002) aparece junto al director Alfonso Cuarón durante la premier de 'La Balada del Pistolero' en 1995, segunda película de la trilogía realizada por Robert Rodríguez junto a 'El Mariachi' (1993) y 'Once Upon A Time In Mexico' (2003).

Posteriormente apareció acompañada de figuras como Selena Gómez, Sofía Vergara, Diego Luna, Gael García Bernal, Eugenio Derbez, Antonio Banderas, Jessica Alba, Zoe Saldaña, Eva Mendes, Alejandro González Iñárritu, Becky G, Eiza González, Camila Morrone y Jenna Ortega.

Las fotos son variadas y algunas fueron sacadas directamente de estrenos en alfombras rojas y proyecciones, mientras que otras, como en la que aparece junto a García y Luna, parecen ser producto de salidas fuera del entorno de Hollywood.

El post fue recibido con agrado por la mayoría de fanáticos y seguidores, incluyendo mensajes de otras figuras latinas en Los Ángeles como Wilmer Valderrama, que catalogaron a Hayek como una reina.

Pero como es costumbre la polémica se hizo presente en los comentarios, especialmente con casos como los de Alba u Ortega.

Según algunos usuarios de Instagram la publicación tiene gente que "ni siquiera habla español o tiene herencia latina, desatando una guerra contra los que creen que no hace falta hablar el idioma o nacer fuera de Estados Unidos para considerarse latinos.

"Muchos mexicanos somos mestizos y aunque hayamos perdido la lengua indígena, seguimos teniendo y estando orgullosos de nuestra herencia / herencias culturales", analizó otra internauta.

Al momento de este artículo la galería de Hayek ha acumulado más de un millón de likes, mientras que el debate sobrepasó los 5.000 comentarios.

La presencia reciente de Salma Hayek en redes es la primera desde que fuese noticia durante la Paris Fashion Week, donde deslumbró en el desfile de primavera-verano de Alexander McQueen con un vestido de lentejuelas de los años 70.