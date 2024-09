Tita, Pedro, la cocina, las lágrimas y todo lo demás que pasa en la icónica novela de Laura Esquivel, 'Como Agua para Chocolate', regresa a la pantalla con una nueva versión en forma de serie en HBO y con Salma Hayek en la producción ejecutiva.

Si cuando hicieron la película a finales de los 80, la gente en el cine dice que podían casi sentir los olores de las delicias que cocinaba Tita, y hasta saborear sus recetas...¡Aquel pastel de boda que los puso a todos a llorar!... ahora con la nueva tecnología la cosa se va a poner seria.

Así que prepárate para el estreno el domingo 3 de noviembre, porque esta vez no solo tenemos drama, amor y magia en la cocina, y una de las madres más terribles de la literatura latinoamericana (¡Y mira que hay muchas!) sino que se suman nuevas caras y un formato que promete mantenernos pegados al sillón episodio tras episodio.

Con capítulos semanales (porque el binge-watching es so yesterday, aparentemente), la serie profundizará más en cada personaje, y explorará más las tradiciones familiares tóxicas para dejarnos sentir el verdadero poder de la cocina de 'Tita'.

Además, al estar filmada en locaciones como Tlaxcala y Ciudad de México, la estética promete ser más impresionante que nunca. En serio, vas a querer teletransportarte a esos escenarios.

La versión original: Un primer vistazo al universo

Para los que no lo sepan (¿en serio?), la novela se publicó en 1989 y se convirtió en un best-seller casi al instante. 'Como Agua para Chocolate' fue la mezcla perfecta de realismo mágico, romance imposible y un fuerte toque de sabores mexicanos.

No solo fue un éxito en el papel, sino que en 1992, la historia llegó al cine bajo la dirección de Alfonso Arau, y fue un exitazo. Si no has visto la película (spoiler: prepárate para llorar), tienes que ponerte al día antes de que la serie se estrene en HBO.

Pero a diferencia de la peli, esta versión nos va a dar más tiempo para sumergirnos en el drama entre Tita y Pedro. Sí, ya sabemos lo que vas a decir: "¿Otro triángulo amoroso?".

Pero, ¡espera! Aquí el plot twist es que Tita y Pedro no pueden estar juntos por una ridícula tradición familiar que dice que la hija menor (Tita) debe quedarse soltera y cuidar a su madre hasta que muera. Sí, cero chill.

Y claro, no podemos olvidar lo mejor de todo: la comida. En el mundo de Tita, lo que cocina está cargado de emociones, y quien prueba sus platillos, termina transformado. Literalmente. Ya te imaginas el nivel de drama, ¿no?

El elenco: Otro nivel de 'Épico'

En esta nueva versión, tenemos a Azul Guaita como Tita (sí, la misma Azul de Rebelde), Irene Azuela como Mamá Elena (prepárate para odiarla), Andrés Baida como Pedro, y por supuesto a Ana Valeria Becerril como Rosaura, la hermana con la que compite por el amor de Pedro.

El elenco también incluye a Andrea Chaparro como Gertrudis, la otra hermana de Tita que va a sorprenderte, y a Ángeles Cruz como Nacha, la chef mágica detrás de las mejores recetas. ¿Estamos listos para un drama con mucho 'sabor mexicano' o qué?