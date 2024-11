El rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs está celebrando hoy un cumpleaños importante. El artista llegó el lunes 4 de noviembre a los 55 años, pero probablemente también sea el peor y más oscuro de su vida.

Aactualmente, el artista y empresario se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Nacido en Harlem y conocido por su estilo de vida lujoso y sus fiestas extravagantes, el rapero pasa su primer cumpleaños tras las rejas, con una comida que está muy lejos de los alimentos sofisticados a los que está acostumbrado, y sin la familia y famosos que solían acompañarlo en la fecha de su nacimiento.

El peor cumpleaños de Diddy

La "celebración" de este año está muy lejos de la del año pasado, que fue una fiesta privada en el hotel BoTree de Londres, donde asistieron la cantante Janet Jackson, la modelo Naomi Campbell y el actor Idris Elba.

En octubre, cuando se le preguntó a Marc Agnifilo, abogado de Combs, qué se le estaba haciendo más difícil al artista, su respuesta fue muy específica: "Creo que la comida es probablemente la parte más difícil" spbre su estancia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Combs ha estado bajo custodia en dicho centro desde el 17 de septiembre, cuando el juez que lleva su caso denegó su solicitud de fianza. Actualmente enfrenta cargos de tráfico sexual, y su juicio está programado para el 5 de mayo del próximo año.

Según el New York Post, Diddy desayunó cereal, fruta y un pequeño pastel. Para el almuerzo, a las 11 de la mañana, comió pasta con albóndigas y salsa marinara con una ensalada. Para la cena, que será a las cuatro de la tarde, tiene la opción de arroz frito con pollo o tofu, acompañado de frijoles y zanahorias.

Los problemas legales de Diddy

Fue arrestado el 16 de septiembre en el hotel Park Hyatt de Nueva York con tres cargos de tráfico sexual forzado, conspiración de crimen organizado y transporte con fines de prostitución. Las mujeres presuntamente fueron obligadas a participar en "freak-offs", elaboradas actuaciones sexuales de varios días organizadas por Combs, que en ocasiones eran grabadas para extorsión.

Para esto, supuestamente atraía a las mujeres con la promesa implícita de una relación romántica con él y las mantenía "obedientes y sumisas". Los "freak-offs" eran tan agotadores que los participantes necesitaban recibir líquidos por vía intravenosa para recuperarse.

Para preparar estas actividades, sus empleados organizaban los viajes de las mujeres, reservaban habitaciones de hotel y compraban suministros como drogas y el ahora infame aceite de bebé.

En medio de estos cargos, han surgido múltiples acusaciones de agresión sexual a menores, así como la infame filtración de un video de seguridad de 2016 donde se le ve golpeando a su exnovia Cassie Ventura en un hotel de California.

Antes de sus actuales problemas legales, Diddy, anteriormente conocido como Puff Daddy, era uno de los nombres más grandes del hip-hop, con su sencillo "I'll Be Missing You", un tributo a su amigo y también rapero de Nueva York The Notorious B.I.G., convirtiéndose en la primera canción de hip-hop en encabezar la lista Billboard Top 100.