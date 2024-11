In English

King Combs, el hijo del magnate de la música Sean "Diddy" Combs, desató la polémica en las redes sociales tras anunciar que se hacía cargo de la cuenta oficial de Instagram de su padre. En un video publicado en la cuenta de Instagram de Diddy el miércoles 6 de noviembre, King Combs explicó el motivo de su decisión.

"Hola a todos, soy King Combs, y ahora mismo me estoy haciendo cargo del Instagram de mi padre. Vamos a publicar vídeos difundiendo buena energía y recordando todas las cosas positivas que hizo. Así que estad atentos y miren esto. Vamos", dice en el breve clip. "Te queremos, papá. Feliz cumpleaños".

La cuenta de Instagram de Diddy cuenta con casi 20 millones de seguidores y siete publicaciones, entre ellas el anuncio de King Combs.

Las reacciones fueron fuertes

Los fans respondieron bajo el post, y no se contuvieron. Muchos comentaristas expresaron su frustración, haciendo referencia a las continuas críticas públicas contra Diddy, de 55 años, debido a sus recientes acusaciones y polémicas.

Un usuario, @wordtocharlee, afirmó sin rodeos: "Chico, todavía estamos tratando de llorar a América, no nos importa el diddler ahora mismo". Otro, @morebykt, escribió: "Diddy ha pasado su comportamiento narcisista al chico... tenemos mayores preocupaciones ahora mismo. Maldita sea!!!"

La reacción no se detuvo ahí. Algunos críticos cuestionaron el momento del anuncio, con @_shadyy comentando: "Ve a la cárcel con tu padre. WE DGAF RN", y @mochagoated añadía: "Trump just won ion wanna hear dis".

Otros destacaron el tono sordo de la toma de posesión. @coolgirl.mimi2 comentó: "¡NO HOY LIL DIDDY! Solo espera", mientras que @joshreeves añadió: "Este no es en absoluto el momento adecuado".

Después del anuncio de King, se compartió otro post del video musical "All About the Benjamins" de Diddy, con la leyenda: "La motivación de mi Pops para hacer música es siempre hacernos bailar y sentirnos bien. ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS POPS !!! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽."

Una tercera publicación, aparentemente más críptica, se compartió al cabo de una hora, con el pie de foto: "P. DIDDY & THE FAM WHO YOU KNOW DO IT BETTER - ‼️"

El tercer post era el vídeo musical de 1997 de "Victory", el single de Diddy con The Notorious B.I.G. y Busta Rhymes. Al principio del vídeo, se ve a un grupo de mujeres con poca ropa en una habitación, una de ellas en una jaula de cristal. Se ve a Diddy preparándose para un desafío, mientras las palabras "New World Order" y "Most Wanted" aparecen en la pantalla.

Diddy celebró su 55 cumpleaños el 4 de noviembre entre rejas en Brooklyn. Permanece bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano por cargos de crimen organizado y tráfico sexual hasta su juicio en mayo de 2025.