La artista Ángela Aguilar, la joven promesa del regional mexicano, ha sido objeto de una intensa controversia tras ser nombrada 'Mujer del Año' por la revista Glamour.

Este reconocimiento, que debería ser motivo de celebración, ha desencadenado una ola de críticas y ataques en redes sociales. Ante esta situación, sus seguidores han decidido actuar y han lanzado una petición en Change.org para detener el acoso en su contra.

El título 'Mujer del Año' otorgado a Ángela Aguilar no solo reconoce su talento musical, sino también su impacto en la cultura mexicana contemporánea. La revista Glamour destacó que este galardón busca honrar a mujeres que rompen barreras y fomentan cambios positivos en la sociedad. A pesar de esto, muchos críticos consideran que el reconocimiento debería ir más allá de la fama y enfocarse en contribuciones significativas a la comunidad.

No obstante, muchos celebran este logro, pero otros cuestionan si realmente merece tal distinción. Algunos internautas han sugerido que el reconocimiento fue impulsado por su padre, Pepe Aguilar, para desviar la atención de las críticas hacia su hija. Sin embargo, Ángela ha expresado que se siente honrada por el premio y que aún está en un proceso de autodescubrimiento como mujer.

Desde que se anunció su relación con Nodal, Ángela ha enfrentado un creciente acoso digital. Es por ello que sus fanáticos han trabajado en la recolección de firmas en Change.org con el objetivo de alcanzar las 10.000. La petición expresa su preocupación por la cultura de intimidación que rodea a la artista y critica cómo su historia personal ha sido utilizada como un arma en su contra.

"Esta acción viola el derecho de Ángela a la privacidad y potencialmente fomenta una cultura de odio", afirman sus seguidores.

"Al firmar esta petición, podemos luchar por la protección de los derechos de Ángela y juntos mostrar nuestra postura contra cualquier forma de acoso. Firma esta petición ahora y detén la campaña de acoso contra Ángela Aguilar", concluye la iniciativa.

Por su parte, Christian Nodal también ha intentado defender a Ángela ante el acoso en redes sociales. Recientemente, realizó una transmisión en vivo donde aclaró que su esposa no fue la causa del final de su relación con Cazzu, ex pareja del cantante. Sin embargo, esta aclaración no tuvo el efecto deseado y muchos internautas continuaron atacando a la pareja. La presión ha llevado a ambos artistas a restringir los comentarios en sus redes sociales para evitar más ataques.

A medida que avanza esta historia, queda claro que el amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal está siendo puesto a prueba no solo por las críticas externas sino también por las expectativas impuestas por sus respectivas carreras.