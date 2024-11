Aunque el nombre de Ángela Aguilar actualmente esté relacionado a polémicas y triángulos amorosos, eso no la impide seguir sumando éxitos en su carrera. En esta ocasión, la revista Glamour México sorprendió a todos luego de nombrar a la cantante de regional mexicano como la 'Mujer del Año'.

Junto al anuncio, la revista también publicó una entrevista realizada a la intérprete donde abre su corazón sobre su identidad, su música y el peso de pertenecer a una de las familias más influyentes del regional mexicano.

Con respecto a su nombramiento como una de las mujeres del año para dicha revista, la cantante expresó no sentirse merecedora, destacando su juventud y la incertidumbre aún siente sobre su identidad. Aunque reconoce que esos sentimientos de duda también son importantes y constituyen el camino para conectar con su esencia femenina.

"Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina", expresó Ángela.

Destaca que la música ha sido algo vital en su vida, llegando al punto de no poder concebirla sin ella. Sin embargo, Ángela está consciente de los desafíos que las mujeres enfrentan para hacerse en un lugar en la industria, especialmente en el regional mexicano.

Si bien la menor de los hijos de Pepe Aguilar reconoce que ha tenido la suerte de no vivir ese menosprecios en la música, no hace la mirada a un lado y sabe que es un desafío que las mujeres deben enfrentar en su género musical, así como en muchos otros.

"la igualdad de género sigue siendo un reto, especialmente en el género regional mexicano, que históricamente ha sido dominado por hombres. Me he dado cuenta de que, a veces, los logros de un hombre son aplaudidos de manera más notoria, mientras que los de una mujer pasan desapercibidos. Aunque no lo he experimentado tanto personalmente, sí lo he visto", comentó la nieta de Flor Silvestre.

De este modo está convencida que tanto el regional como el mariachi, son dos géneros musicales que "necesitan más representación femenina".

A pesar de estar agradecida por el apoyo incondicional de su familia, Ángela menciona que uno de los retos más grandes en su carrera ha sido encontrar su propia voz en medio de una familia con una gran trayectoria y tradición musical.

"Para mí, ser una Aguilar representa muchas cosas hermosas. Sin embargo, al final del día, el apellido no canta. Vivo con la responsabilidad de tener a 14 personas detrás de mí que me apoyan y a miles de personas enfrente esperando escucharme", dijo la menor de la dinastía Aguilar.

Como era de esperarse, y tras las muchas opiniones negativas que la artista ha recibido en redes, se le cuestionó sobre cómo maneja esa situación, donde es juzgada por tomar sus propias decisiones siendo ya una adulta.

Ante la pregunta, Ángela dijo que no debía darle explicaciones a nadie, especialmente cuando sus decisiones no afectaban o dañaban a nadie y eran por su propio bienestar y tranquilidad. Señaló que es importante conocerse a uno mismo para saber que los comentarios que la gente dice de ella no son algo que la define.

"Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas", declaró Ángela.

Finalmente, señala que aunque a veces aparente ser mayor, sigue siendo joven y como toda persona de 21 años sigue descubriendo como caminar en la vida y desenvolverse en un entorno feroz como lo es la fama.

"Me gustaría recalcar que tengo 21 años. Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser. A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida. Me encanta que me acompañen en este viaje, pero, al final del día, soy humana", mencionó la joven.

¿Cómo ganó el título?

De acuerdo con Farah Slim, editora en jefe de la revista en México y Latinoamérica, la selección de estas mujeres se basa en las industrias emergentes de todos los ámbitos y las mujeres que las lideran o están marcando una diferencia significativa en la industria. Luego de la selección de figuras, se delibera a nivel regional hasta llegar a un consenso.

"La selección de las mujeres que serán honradas implica un proceso de búsqueda exhaustivo. Primero, identificamos cuáles son las industrias que están en auge, las que se están renovando y aquellas que están rompiendo paradigmas (...) Los criterios esenciales incluyen el impacto que han tenido en sus respectivos campos, su capacidad de inspirar a otros y su contribución al cambio en la percepción de la mujer en la sociedad", explicó Slim.

En el caso de la menor de la dinastía Aguilar, será galardonada por el 'Regional Music Award', entendiendo que ella es una de las pocas mujeres que se encuentra sobresaliendo en el regional mexicano, una industria dominada históricamente por hombres.

Junto a Ángela, se encuentran mujeres como Galilea Montijo, Dulce María, Bu Cuarón, Mabel Cadena, Macarena García, el equipo mexicano de gimnasia rítmica y la Fundación Freedom, quienes serán galardonadas en la gala 'Women of the Year', el próximo 13 de noviembre. Luego se espera que viaje a Miami, para participar en la gala de entrega de los Latin Grammy, para los que tiene dos nominaciones.