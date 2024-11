En el año 2000, Britney Spears, la eterna 'princesa del pop', hizo su esperado debut en el escenario de los Grammy durante la 42ª edición de estos prestigiosos premios.

Con tan solo 18 años, Britney interpretó un medley de sus éxitos "From the Bottom of My Broken Heart" y "...Baby One More Time", desplegando en la tarima su característico carisma y energía juvenil, que hasta entonces le habían ganado millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, aquella noche no fue precisamente el mejor momento para la joven estrella.

Britney estaba nominada en dos categorías importantes: 'Mejor Artista Nuevo' y 'Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina' por el ahora clásico "...Baby One More Time".

Sin embargo, los premios no estuvieron a su favor. En la categoría de Mejor Artista Nuevo, perdió ante Christina Aguilera, su contemporánea y también exintegrante del 'Club de Mickey Mouse', quien tenía su propia base de fans.

En la categoría de 'Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina', la estatuilla fue para Sarah McLachlan por su emotiva balada "I Will Remember You". Estas derrotas fueron un golpe, considerando que Britney había sido la artista femenina con mayores ventas del año anterior y tenía el estatus de fenómeno global.

A la experiencia de no ganar ningún Grammy, se sumó una opinión inesperada: el productor de la ceremonia, Ken Ehrlich, declaró años después que la actuación de Britney en los Grammy de 2000 fue una de las más decepcionantes en su carrera. "Pensé que fue un error", comentó Ehrlich en una entrevista, sin profundizar en detalles sobre su crítica.

Este comentario desató opiniones divididas, ya que para algunos su debut en los Grammy fue un momento icónico, mientras otros opinaron que la presentación había carecido de la fuerza que otros artistas mostraban en ese escenario.

Opiniones divididas

En cuanto a los fans de Britney, las opiniones fueron diversas. Algunos estuvieron de acuerdo en que la actuación, comparada con otras presentaciones de la cantante, no fue su mejor despliegue, debido a que el formato de balada-pop no permitía la energía y coreografías explosivas por las que Spears era conocida.

Sin embargo, muchos otros seguidores defendieron el show, alegando que para alguien de su edad y en su primera vez en el escenario de los Grammy, Britney había hecho un buen trabajo. En redes sociales, los fanáticos aún recuerdan la actuación como un hito en la cultura pop de los 2000, aunque no necesariamente el mejor momento de Spears en vivo.

A pesar de todo... Sí recibió su gramófono eventualmente

Aunque Britney no ganó en esa ocasión, su carrera continuó en ascenso. En 2005, Spears finalmente se llevó a casa su primer Grammy en la categoría de Mejor Grabación Dance por su éxito 'Toxic', un reconocimiento que consolidó aun másw su estatus en la industria musical. Este galardón fue visto por sus fans como una revancha, una prueba de que Britney no solo era una artista comercial, sino una de las figuras más queridas y recordadas del pop.

