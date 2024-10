Zoe Saldaña está dispuesta a hacer una secuela de la película de 2002 "Crossroads", siempre y cuando se unan sus coprotagonistas Britney Spears, Taryn Manning y Anson Mount.

En una entrevista con 'Variety' esta semana, Saldaña señaló que ahora existen secuelas para películas de todos los géneros, no solo para películas de superhéroes.

"Hemos estado viviendo los últimos 20 años en el mundo de las secuelas. Por lo general, pensaba que las secuelas eran solo para películas de acción o películas de superhéroes, y ahora, las secuelas pueden vivir en todo tipo de género", observó Saldaña, de 46 años.

La estrella de 'Avatar' dijo que estaría feliz de volver a interpretar a su personaje en 'Crossroads', una película de un viaje por carretera que hacen unas adolescentes escrita por Shonda Rhimes antes que encontrara la fama con "Grey's Anatomy" y la siguiente serie de programas de Shondaland, desde 'Scandal" hasta "Bridgerton'.

"¿Por qué no?" Saldaña expresó sobre una secuela de "Crossroads".

"Pero siento que solo funcionaría si Britney regresa e interpreta nuevamente a su personaje", dijo. "Y Taryn Manning también lo hace, y Anson Mount. Y si escribimos escenas realistas para ellos. Eso sería hermoso".

En la película original, Kit (Saldaña), Lucy (Spears) y Mimi (Manning) hacen un viaje por carretera a California después de su graduación de la escuela secundaria, sus planes son visitar al prometido de Kit, Ben (Mount), en UCLA. Lucy soñaba con convertirse en cantante, y la película incluía la exitosa canción 'I'm Not A Girl, Not Yet A Woman' de Spears, que ahora tiene 42 años.

"Fue muy divertido, pero también fue como la primera vez que estaba cerca de una gran estrella del pop", dijo Saldaña sobre la filmación de 'Crossroads' junto a Spears. "Y a ella ya la solicitaban mucho, y sin embargo, tenía los piés sobre la tierra, era amable y accesible".

Spears escribió sobre su debut como actriz en 'Crossroads' en sus recientes memorias, 'The Woman in Me', diciendo que tal vez se haya deslizado un poco demasiado hacia la "actuación de método".

"Creo que comencé con la actuación de método, solo que no sabía cómo salir de mi personaje. Realmente me convertí en esta otra persona", escribió. "Terminé caminando de manera diferente, comportándome de manera diferente, hablando de manera diferente. Fui otra persona durante meses mientras filmaba 'Crossroads'. Hasta el día de hoy, apuesto a que las chicas con las que filmé esa película piensan: "Ella es un poco... peculiar". Si pensaron eso, tenían razón".

-- Con reportaje de TMX