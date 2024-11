Ahora que se han anunciado las nominaciones a los premios Grammy de 2025, la gran pregunta para responder antes de la gala del 2 de febrero es quiénes serán los encargados de ponerle música a la ceremonia de premios.

Aunque los artistas latinos fueron ignorados en las nominaciones a las categorías generales más importantes, sí hay varios que podrían encender el escenario de los galardones más importantes de la música. Sheila E., por ejemplo, es la artista femenina latina más nominada, en dos categorías. Esta gran percusionista, sin duda podría enloquecer a la audiencia en casa y en persona, en la gala.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha puesto a bailar a los presentes en el Hollywood Bowl con su adaptación de música latina como los éxitos de Carlos Vives y Juan Luis Guerra. Por ahí les sirve la idea.

Además, entre los nominados están Mon Laferte, Shakira, Kali Uchis, Camilo, el mismo Guerra, Feid, Luis Fonsi y muchos más. Tienen mucho para escoger.

Los artistas latinos en los Grammy

Claro, a lo largo de más de 60 años, las presentaciones de nuestros artistas latinos en los Grammy han sido contadas. Sin embargo, es indiscutible que cada una de ellas ha logrado lo imposible: hacer que el público salte de emoción y dejando momentos inolvidables en la historia de la música.

Durante mucho tiempo, los Grammy apenas le daban espacio a la música en español, relegando a los artistas latinos a las premiaciones previas o reservando su presencia solo cuando cantaban en inglés.

Pero, por suerte, los tiempos están cambiando. En los últimos años, el escenario de los Grammy ha comenzado a darle a los artistas latinos el espacio que merecen, abriéndoles paso con performances que no solo encienden la audiencia, sino que destacan la fuerza, el talento y el ritmo únicos de nuestra música.

Ahora, con las nominaciones de los Grammy 2025 ya reveladas, es el momento perfecto para revivir esas actuaciones que nos pusieron a bailar, nos llenaron de orgullo y demostraron por qué la música latina sigue siendo tan poderosa como siempre. ¡La música latina no solo es eterna, es imparable!

1. Ricky Martin – 'The Cup of Life' (1999)

Comenzamos con el imponente Ricky Martin, quien en 1999 llevó el sabor latino al escenario de los Grammy con 'La Copa de la Vida', la canción oficial del Mundial de 1998, con su versión en inglés.

Ricky hizo vibrar a los artistas de esa noche con su presentación (recibió aplausos de pie), además, en algunos graciosos comentarios de la época se podía leer que levantó a una audiencia que parecía "muerta" y allanó el camino para lo que sería la explosión de la música pop latina de los años 2000, en el mercado estadounidense. ¡Gracias, Ricky!

2. Santana y Rob Thomas – 'Smooth' (2000)

Otra que nos encanta: 'Smooth'. La inesperada y exitosa dupla de la leyenda del rock clásico, Carlos Santana y el líder de la banda Matchbox Twenty, Rob Thomas, durante la 42.ª edición de los premios Grammy.

Si bien no es 100% latina, eso no importa pues la canción fue un mega éxito. La guitarra perfecta de Santana que fusionaba magistralmente el rock con la música latina, y la voz grave y encantadora de Thomas, pusieron a bailar al mundo entero. Gran presentación que se selló con un beso y un abrazo de las dos estrellas por el super hit que esa misma noche se llevaría el Grammy por 'Record of the Year'. Inolvidable y fantástica.

3. Jennifer Lopez y Marc Anthony – 'Escapémonos' (2005)

En 2005, durante la 47ª entrega anual de los premios Grammy, la química entre Jennifer Lopez y Marc Anthony se hizo palpable cuando interpretaron su canción en español, 'Escapémonos', en medio de un escenario que asemejaba una habitación.

La emotividad y conexión entre ambos artistas hicieron de esta presentación una de las más recordadas de de todos los tiempos. Especialmente porque la parejita llevaba tan solo un año de casados y porque hoy sabemos cómo terminó todo.

4. Shakira y Alejandro Sanz - 'La Tortura' (2006)

Shakira y Alejandro Sanz subieron al escenario de los Grammy en 2005 para interpretar su éxito 'La Tortura,' y dejaron una huella imborrable en la historia de la música latina en el evento. Su presentación, cargada de energía y química, sin duda, dejó muy claro a la industria anglo, que el español y la barranquillera, llegaron para quedarse.

5. Shakira – 'Hips Don't Lie' (2007)

Una de las favoritas en cualquier lista latina. La colombiana Shakira encendió el escenario en 2007 con 'Hips Don't Lie', acompañada por Wyclef Jean.

Con una coreografía y una escenografía deslumbrantes en las que mezcló su nacionalidad colombiana con sus raíces libanesas, esta actuación se convirtió en un clásico instantáneo.

6. Pitbull y ¿Sofía Vergara? - 'El taxi' y 'Bad Man' (2016)

Esta es la más controvertida de la lista. Porque si bien a muchos les encantó, esta presentación en su momento fue motivo de críticas y de un estallido de memes y chistes alrededor de ella, principalmente debido a la letra de 'El taxi'.

En la ceremonia de los Grammy de 2016, Pitbull cerró la gala con un medley que incluyó "El Taxi" y "Bad Man". Durante la interpretación de "El Taxi", la actriz colombiana Sofía Vergara sorprendió al público (y a todos los que la vieron después) al aparecer en el escenario vestida con un disfraz de taxi lo más de sexy, acompañando a Pitbull y bailando al ritmo de la polémica letra. Sin duda, quedó para siempre en los anales de las performances más recordadas. Y de que la canción es pegadiza, sí y mucho.

7. Camila Cabello – 'Havana' (2019)

En 2019, Camila Cabello llevó a los Grammy la energía latina en todo su esplendor con una vibrante versión de 'Havana'. Cabello estuvo acompañada por Ricky Martin, J Balvin, Young Thug y Arturo Sandoval. Esta actuación se vio como una celebración de la cultura latina, llena de energía, color y ritmo que hizo bailar a varias de las estrellas presentes.

8. Rosalía - 'Juro que' y 'Malamente' (2020)

Rosalía merece definitivamente ser mencionada en esta lista. La incluímos porque a pesar de no ser latina, nos regaló una gran presentación en español, haciéndole honor a sus raíces flamencas.

Su actuación en los Grammy de 2020 fue un momento clave para la representación de la música hispana, especialmente porque interpretó todo en español, algo que era poco común en los Grammy estadounidenses.

9. Gloria Estefan - Hits Medley (2021)

Gloria Estefan inauguró la 22ª edición de los Latin Grammy con una enérgica presentación en formato de popurrí, en la que interpretó sus éxitos "Abriendo Puertas" y "Cuando Hay Amor" junto a un elenco de artistas internacionales, incluyendo a Anitta, Farina, Diego Torres, Giulia y Pedro Capó.

Esta actuación, cargada de vibrantes ritmos latinos, puso en el centro de atención a los artistas brasileños, celebrando la diversidad de estilos y culturas que se reúnen en los Latin Grammy. La apertura fue un claro homenaje al poder de la música para unir fronteras, con Estefan liderando una actuación que combinó el sonido tropical de sus canciones con la energía de sus colaboradores, creando un ambiente de celebración y de reconocimiento a la influencia brasileña en el panorama musical latino.

10. Bad Bunny – 'El apagón', 'Titi me preguntó', 'Después de la playa' (2023)

Bad Bunny abrió la ceremonia de los Premios Grammy 2023 con una presentación histórica en español en la que le rindió homenaje a su Puerto Rico natal y a República Dominicana. Fue la primera vez que una ceremonia de los Grammy se abrió con una presentación en español y por eso su importancia e impacto.

La actuación fue recibida con una ovación generalizada, y Billboard la clasificó como la segunda mejor de la noche. Incluso Taylor Swift, quien se dejó llevar por el merengue desde su asiento, se unió a la celebración, captando la atención de las cámaras y reflejando cómo la música latina puede cruzar barreras culturales y de idioma.

Esta presentación marcó un momento crucial para los Grammy, pues reflejó la posibilidad de una relación más genuina y respetuosa entre los premios y la música latina. Bad Bunny, con su estilo tan único y su arraigo en las raíces boricuas, hizo historia, recordándonos que lo auténtico y lo local pueden resonar con el mundo entero.

Estas actuaciones nos hicieron sentir orgullosos de nuestra música latina, de nuestros artistas y fueron generando una ola de impacto para posicionarnos fuertemente entre la cultura americana. Cada una de ellas aportó un granito de arena para que los ritmos y sonidos latinos se consolidaran en la escena musical global. ¡Esperamos con ansias las futuras presentaciones que harán historia en los Grammy a comienzos de 2025!