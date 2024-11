Después del lanzamiento de su último álbum 'Childstar' en abril del 2024, Danna Paola nos sorprende a todos con un nuevo e inusual proyecto. De este modo, la joven cantante y actriz sigue abriendo su corazón, pero en esta ocasión en forma de documental donde muestra una faceta más humana y comparte cómo fue crecer frente a las cámaras.

Su nuevo trabajo audiovisual se titula 'Danna: tenemos que hablar', al igual que la décima canción de su último álbum y uno de los temas más personales y profundos de la estrella. En el tráiler compartido por la misma artista y la plataforma Disney+, la cual se encargará de su distribución, se ve a una Danna transparente que comparte sus experiencias más difíciles desde el inicio de su carrera a los 5 años.

En estas primera imágenes, la mexicana de 29 años cuenta cómo no conoció otra vida que no fuera dentro de un set y frente a la cámara. Reflexiona que la pequeña niña que fue, no existe sin la ficción que siempre la ha acompañado a lo largo de su vida y en cada una de sus etapas.

"Danna sin la artista y sin los personajes de telenovelas o series, pues la verdad es que no existía", comenta la joven actriz sobre el inicio de su carrera.

Del mismo modo, explica lo difícil que es para un niño crecer en el entorno en el que ella creció, frente a cámaras y contando historias, hasta el punto de tener distorsionada la realidad y no poder identificar lo que era real y lo que no. "Una niña de cinco años, ¿qué le vas decir que es verdad y qué es ficción?", expresa Danna en su nuevo documental.

Tal y como lo expresó con el lanzamiento de 'Childstar', su último álbum, este proyecto, junto a este nuevo documental, son su forma de contar su historia y cómo a través de un largo proceso de sanación ha hecho las paces con su pasado y haber crecido siendo una celebridad desde la corta edad de 5 años.

Sin embargo, no es la primera vez que Danna habla de las dificultades de crecer en medio de la fama. En 2023 para S Moda, suplemento de Diario El País, la actriz mexicana comentó como la terapia la había ayudado a ver su infancia en realidad como había sido, dejando por fin de romantizar el hecho de haber crecido como una estrella.

"Mi sacrificio más grande fue mi niñez. Hoy sigo haciendo mucho descubrimiento y mucha terapia para dejar de romantizar mi infancia que fue jodida porque llevo trabajando desde los cinco años", manifestó la mexicana en dicha entrevista.

A pesar de lo duro que ha sido estar expuesta desde tan joven en una industria voraz, Danna también reconoce que está donde está por la carrera que construyó desde pequeña.

"En mis momentos más oscuros y más tristes puedo escribir canciones. Y me empodero y digo: 'Me he convertido en esto porque trabajo desde los cinco años'. A mí nadie me ha regalado mis tablas y mi experiencia. Me enorgullece", dijo Danna en aquella ocasión.

Tanto 'Childstar' como 'Danna: tenemos que hablar', son el resultado de años de autodescubrimiento y ayuda profesional donde la intérprete hace las paces con su pasado y se vuelve la dueña de su propia historia para poder compartirla tal y cómo fue.

Este nuevo documental estará disponible el próximo 27 de noviembre de 2024 a través de Disney+, el cual promete dar una mirada más profunda y honesta sobre la larga carrera de Danna y lo que ha significado para ella no solo como profesional, sino como persona.