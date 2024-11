En los últimos días no hay persona que no hable de Marilyn Cote en redes sociales. La supuesta psiquiatra, que ya se comprobó que no cuenta con dicho título, ha sido tendencias luego de que se cuestionara y se desenmascarara la verdad sobre su grado académico y la tención que ofrecía a sus pacientes. Pero, ¿cómo Marilyn consiguió en engañar a todos?¿Realmente es amiga de la famosa cantante Laura Pausini como ella asegura?

Toda esta novela comenzó cuando la cuenta 'Charlatanes Médicos' en twitter, quienes afirmaron que la supuesta doctora no contaba con estudios psiquiátricos que la avalaran para impartir consultas de ese tipo, ni mucho menos recetar medicamentos.

A lo largo del hilo en el que Marilyn es expuesta, la cuenta ofrece pruebas donde indica que las cédulas profesionales que ella muestra en realidad no existen, incluso una de ellas pertenece a alguien más fuera del rubro de la medicina. De igual forma, suben fotografías de recetas médicas firmadas y autorizadas por ella con medicamentos que solo pueden ser recetados por profesionales y otros que no son aptos para personas como la ketamina.

Buen día, sobrinos. Hoy les traigo un caso bieeeen jugoso de otra #charlatana



Para variar, en #Puebla...



Se llama Marilyn Cote. Dice ser psiquiatra, pero, como adivinaron no tiene estudios ni de medicina.



Van imágenes pic.twitter.com/Tvw8qH90xM — Charlatanes Médicos (@CharlatanesMed) November 5, 2024

Como parte de la historia que Marilyn había inventado, aseguraba que había realizado su formación académica en las universidades de Harvard y Oslo. De este modo, las recetas médicas de su consultorio tenían impresos los logos de ambas instituciones. Sin embargo, pronto salió a la luz que si bien contaba con un doctorado, este no había sido realizado en ninguna de las dos prestigiosas escuelas, ni era en psiquiatría.

Marilyn cuenta con una licenciatura en derecho, así como una maestría en criminalística y un doctorado en psicología, pero nada que la autorice y respalde como psiquiatra. Sin embargo, la supuesta siquiatra no solo mintió sobre su profesión, sino también sobre su vida personal.

Además de asegurar que tenía ascendencia franco-italiana, en redes sociales presumía su relación con el también siquiatra Rodrigo Orcajo, quien atendía a Marilyn desde 2022. La sorpresa aumentó cuando se supo que Orcajo estaba al tanto de que su paciente realizaba montajes con su imagen para promocionarse y no hizo nada al respecto.

Tras estas publicaciones, el revuelo en redes creció y cada vez eran más los usuarios que decían haber recibido consulta con ella o que conocían a alguien que había visitado a Marilyn en su consultorio.

Fui paciente de #MarilynCote en 2019. Me diagnosticó esquizofrenia al igual que me inventó que tenía esposo noruego (El Sr. Hansen) Sin contar que me amenazaba con que yo me iba a dar de baja de la vida pronto si no me tomaba lo que ella recetaba. Quieren que les cuente más? pic.twitter.com/DOgFAmPBJU — REGINA (@reginasampp) November 9, 2024

Como resultado de este gran escándalo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha iniciado una investigación contra Marilyn para determinar la magnitud de los daños que su mentira ha ocasionado a cientos de pacientes. Asimismo, su consultorio ha sido clausurado y sus redes sociales cerradas.

Pero, ¿qué tiene que ver Laura Pausini en este escándalo? En las últimas horas, la sección de comentarios de las publicaciones de la cantante italiana en todas sus redes se han llenado con una única pregunta: "¿Conocer a Marilyn Cote?".

Ante la reiterada duda, Pausini contestó confundida de no saber a qué se referían, además de no entender porqué sus fans insistían tanto con la incógnita. Finalmente, la artista aseguró no conocer a Marilyn, además de mencionar que probablemente se trataba de una fan, ya que ella suele tomarse fotografías con sus seguidores.

"Mucha gente me está preguntando eso... no entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. Quizás es una fan. ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?", expresó Pausini en los comentarios de instagram.

El caso de Marilyn le ha dado la vuelta al internet generando múltiples reacciones entre los usuarios. Mientras algunos han decidido tomarlo por el lado irónico y burlesco, otros se han mostrado molestos y preocupados por los poco filtros que ofrecen las entidades en cuestiones de salud pública.

Por el momento, la investigación contra Marilyn sigue en proceso y las personas que le han dado seguimiento a la situación se mantienen a la expectativa por saber cual será la conclusión de esta situación.