La cantante argentina Cazzu hizo estallar la polémica luego que eliminara todas sus fotos personales del Instagram, incluyendo la más reciente de su hija Inti en la celebración de su primer año de vida en donde compartió con su expareja Christian Nodal.

Una avalancha de comentarios y de gente pidiendo explicación cayó sobre Cazzu al querer conocer la razón de la ausencia de sus fotos y en especial de Inti, la cual es muy querida por sus seguidores en redes sociales.

El debate explotó realmente cuando Cazzu regresó horas después con seis fotos a su feed, en su mayoría publicaciones de 2022, y se inundaron de nuevos comentarios por parte de aquellos que se debatían en que la identidad y exposición de Inti no debería ser pública, para protegerla de cualquier amenaza.

"Cazzu me da gusto que quitaras las fotos de INTI era mucha exposición. A mi ya me había cansado ver fotos y fotos de la bebita", escribió una usuaria en la imagen más reciente en el perfil de la artista que data del 17 de febrero de 2023.

"Cazzu alborotó el avispero, subió fotos del cumple de inti y las quitó", añadió otra internauta llamada Mary Fer.

La vocalista sorprendió al mundo cuando subió fotos de Inti en su primera fiesta de cumpleaños junto a Nodal, pero poco después, las eliminó. Sin embargo, esta reacción no era primera vez que ocurría.

Cazzu ya había vivido una situación similar al romper con Christian Nodal

Ya anteriormente, debido a la ruptura con Nodal y la infidelidad que el mexicano habría tenido con Ángela Aguilar, con quien se casó después, Cazzu decidió remover primeramente las fotos con el cantante de música regional mexicana, y luego las que mostraba a Inti.

Seguidamente ocultó el resto incluyendo dejando las seis imágenes mencionadas de 2022 e inicios de 2023.

Luego, en una entrevista para el magazine argentino FA!, que se transmite en YouTube, explicó que no iba a permitir que el tema con Nodal y Aguilar la afectara, aunque sin referencia directa a la pareja recién casada.

"Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón", dijo.

Luego ratificó su comentario sumando que aunque no son todos hay muchos que solo quieren odiarla o hacerla sentir mal, además que a ella le importan poco las redes sociales.

"Realmente no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama. Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama", añadió.

Mientras Cazzu vive alejada lo más que pueda de las redes y se encuentra concentrada en la crianza de su hija, otros fanáticos le piden música nueva y la invitan a dejar de lado cualquier crítica que reciba.

"No dejes de hacer música! No les des el gusto a l@s déspotas" o "No dejes de hacer música, no dejes de hacer tus actividades para tus fans por la mala relación que tuviste, no le des el gusto de verte escondida. Te extrañamos. Sé que vendrás con fuerza", fueron parte de los comentarios que escribieron.