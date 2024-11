El actor latino Pedro Pascal ha sido el centro de atención en la reciente premier de 'Gladiador 2' en Londres, donde no solo deslumbró en la alfombra con su presencia, sino que también estuvo acompañado por su hermana, Lux Pascal, y su padre, José Balmaceda.

Desde sus comienzos en Santiago de Chile, de donde proviene el actor, hasta alcanzar la fama internacional, la vida de Pedro ha estado marcada por una historia familiar bastante conmovedora.

Pedro ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su vida, incluyendo el exilio de su familia tras el golpe militar en Chile. Su madre, Verónica Pascal, fue una figura importante en su vida, pero se suicidó cuando él tenía solo 24 años, un evento que lo marcó para siempre.

Es por esto que siempre lo vemos muy unido a sus familiares. La relación entre Pedro y sus hermanos es notablemente fuerte. Lux Pascal, quien ha seguido sus pasos en el mundo del espectáculo, se ha convertido en un referente para la comunidad LGBTQ+ tras declararse transgénero en 2021.

El actor alardeó de su familia no solo el alfombra, también lo hizo a través de su cuenta de Instagram donde publicó un carrusel de fotos acompañado por la siguiente frase: "Que vi Alíen a los 5 años fue culpa de mi papá @balmacedariera".

Lux ha participado en varias producciones, como 'Narcos', donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a su hermano mayor, lo que demuestra que el talento corre por las venas de los hermanos.

La presencia de su padre, José Balmaceda, un médico que también ha enfrentado las adversidades del exilio, es muestra del apoyo incondicional que siempre ha brindado a sus hijos.

En la premiere de 'Gladiador 2', Pedro no solo celebró su éxito profesional, sino que también destacó la importancia de tener a su familia cerca en momentos cruciales.

Lux se robó todas las miradas con un atrevido vestido de alta costura, una creación en terciopelo negro del francés Stéphane Rolland. Con un diseño que dejaba a la vista parte de su pelvis y pierna izquierda, la hermana de Pedro fue catalogada como una de las más elegantes de la gala.

El estreno de esta película marca un hito importante en la carrera del protagonista de 'The Last of Us', puesto que 'Gladiador 2' ha sido una de las películas que se esperaba desde hace muchos años y que promete romper los récords en taquilla. Esto le sumaría un logro más en su larga lista de interpretaciones actorales.

Esta proyección, dirigida por Ridley Scott, ha generado gran expectativa entre los fanáticos y críticos, especialmente después del éxito del primer filme cuando en el año 2000 recaudó más de 465 millones de dólares a nivel mundial, fue nominada a 12 premios Oscar de los cuales ganó 5, incluyendo 'Mejor Película y 'Mejor Actor', dos de la categorías más importantes.