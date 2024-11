El actor de Hollywood que hacía el personaje de Jim Halpert en 'The Office' John Krasinski es el merecedor, según la revista People, del título del 'Hombre Más Sexy del Mundo' de 2024. La traducción literal del título de 'Sexiest Man Alive', sería el hombre más sexy con vida, pero como eso no tiene sentido nos quedamos con nuestra traducción y la pequeña sorpresa de que el seleccionado de este año haya sido Jim.

Casado con la actriz y cantante británica Emily Blunt, con la que tiene dos hijas, Krasinski se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo del cine, gracias al éxito de su saga 'A Quiet Place'.

Krasinski, quien vive en el condado de Brooklyn de la ciudad de Nueva York con su familia, también logró evolucionar de ser un actor de comedia como 'The Office' y se convirtió en un artista versátil, capaz de ser un dulce oficinista, pero también un poderoso espía como Jack Ryan, el protagonista de la serie de Prime Video que protagonizó por cuatro temporadadas y que ahora será una película.

La reacción a ser el hombre más sexy de People Magazine

"Me quedé en blanco, de verdad. Sin pensamientos", describió Krasinski su reacción al recibir la noticia de su nombramiento en una entrevista con People "Bueno, también pensé que era una broma. No me despierto pensando '¿será hoy el día que me van a pedir que sea el hombre más sexy del mundo?' Y fue hoy el día que pasó. Me han puesto un nuevo reto, chicos".

El artista indicó que su esposa "se emocionó mucho" cuando le contó. "Yo estaba increíblemente feliz de darle la noticia". La pareja tiene 14 años como marido y mujer. Sus hijas Hazel y Violet tienen 10 y 8 años, respectivamente.

Blunt había dicho en su momento, que empapelaría toda la casa familiar con la portada de la revista People si Krasinski alguna vez recibía el título. "Espero que lo tengamos en video, porque va a tener que cumplir", dijo muerto de la risa.