Este fin de semana, Shawn Mendes ofreció una de las presentaciones más emotivas y cercanas del festival Corona Capital, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

En el cierre del segundo día del evento, el artista canadiense desplegó todo su carisma sobre el escenario, robándose el corazón de miles de asistentes con sus intentos de comunicarse en el mismo idioma.

Shawn se mostró transparente y auténtico frente al público que correspondió a esa energía con porras que coreaban diciendo "Shawn, hermano, ya eres mexicano". Todo esto sorprendió al cantante quien se mostró feliz, pero al mismo tiempo confundido ya que no entendía el idioma.

A pesar de las barrera del idioma, además de manifestar no entender lo que decían, el canadiense no se rindió y declaró que intentaría poder comunicarse con ellos en español. Fue así como dirigió un dulce y emotivo mensaje a sus fans quienes enloquecieron al escuchar a Shawn dirigirse a ellos en español.

"Estoy muy feliz de estar aquí contigo, me encanta tu país, me encanta tu cultura y el día a día. Cada vez que estoy en la Ciudad de México, me siento diferente, siento más luz y energía, es como magia, muchísimas gracias", expresó el artista que fue aplaudido por los asistentes del festival.

shawn: "mi español no es fluido, perdón"

also, shawn mendes: *procede a hablar español fluido. mejor que cualquier gringo en la roma* pic.twitter.com/XT87jCYYV8 — rai🇲🇽☁️ (@stateofrai) November 17, 2024

Las interacciones entre Shawn y los asistentes fueron constantes a lo largo del concierto. En varios momentos, se bajó del escenario para estrechar manos, posar para fotos y abrazar a los seguidores más afortunados, quienes mostraban entusiasmo al tener tan de cerca al famoso cantante.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando besó a una de sus fans al bajar del escenario e interactuar con el público. Mientras caminaba por el pasillo que separa a la audiencia del escenario, Shawn se detuvo para saludar y terminó compartiendo un beso en la mejilla con una fan.

El gesto dejó sorprendidos a todos en el recinto, mientras que el canadiense solo podía mostrarse agradecido por todo el apoyo que ha recibido por parte del público mexicano que siempre lo ha recibido de la mejor forma a lo largo de su carrera.

En cuanto al repertorio musical, Shawn no decepcionó a sus seguidores, quienes pudieron disfrutar de un selecto repertorio de 17 canciones, las cuales incluían 'There's nothing holdin' me back', 'Treat you better', 'Monster', 'Lost in Japan', 'Wonder' y muchas más. Además, Shawn sorprendió a todos al momento de interpretar 'Señorita', su canción en colaboración de Camila Cabello.

De este modo, Shawn dejó sin palabras al público mexicano que se mostró feliz y satisfecho con el show ofrecido por el artista y su forma de acercarse a sus fans, haciéndolos parte de su concierto y mostrando ese agradecimiento y cariño que siente por parte de sus fanáticos mexicanos, quienes ya lo han adoptado como un mexicano más.