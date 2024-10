El artista canadiense Shawn Mendes está aclarando los rumores sobre su sexualidad.

Durante una reciente presentación en la ciudad de Nueva York, Mendes estrenó una nueva canción titulada 'The Mountain' de su próximo álbum 'Shawn'.

Un fan compartió un clip de la actuación en TikTok, y en la letra de la canción, Mendes parece abordar los antiguos rumores sobre su sexualidad.

"Tuve un cambio de opinión / puedes decir lo que necesites decir / puedes decir que soy muy joven / puedes decir que soy muy viejo / puedes decir que me gustan las chicas o los chicos / lo que sea que encaje con tu molde", se le escucha cantar en los clips.

Mendes no ha comentado nada sobre la canción ni sobre los otros rumores en torno a su sexualidad desde que se publicó el clip. Sin embargo, no es la primera vez que aborda rumores sobre su preferencia sexual.

En una conversación con Dax Shepard para su pódcast "Armchair Expert "en 2020, Mendes explicó por qué este tema es "tan frustrante".

"Fue muy, muy frustrante para mí porque había algunas personas en mi vida a las que yo era muy, muy cercano... que eran homosexuales y estaban en el clóset. Y sentía una verdadera rabia por esas personas", dijo.

Mendes también señaló que puede ser complicado hablar sobre estos rumores.

"Quiero decir, 'No soy gay, pero estaría bien si lo fuera. Pero también, no hay nada de malo en ser gay, pero no lo soy'. Realmente no sabes cómo responder a la situación", compartió.

"Todo el mundo me ha estado llamando gay desde que tenía 15 años. No soy gay y me pregunto: '¿Qué significa eso?' Tenía problemas con la forma en que sonaba mi voz. Me preguntaba: '¿Cómo debo sentarme?' Siempre soy el primero en cruzar las piernas y sentarme en una posición de estilo femenino, y realmente sufrí con esa mierda", explicó Mendes.

En definitiva, Mendes entiende que las cosas son complicadas y que cualquier respuesta que dé sobre los rumores no será perfecta.

"Me he dado cuenta de que simplemente tenemos que dejar de ser expertos y políticos sobre esto, especialmente como músico famoso que es hombre. Necesito ser jodidamente desordenado y decir las cosas equivocadas y disculparme y luego decir lo correcto después de disculparme y estar confundido sobre cómo responder cuando la gente dice que soy gay", dijo.

Mendes salió con Camila Cabello desde julio de 2019 hasta noviembre de 2021 y con Sabrina Carpenter durante algunos meses en 2023. Se rumorea que el éxito de Carpenter "Taste" habla sobre Cabello y Mendes.