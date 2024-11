El artista de música regional mexicana Xavi confirmó en una entrevista lo que muchos tenían meses asegurando: Se convirtió en papá hace nueve meses.

El cantautor de éxitos como 'La Diabla' también contó las dificultades que había pasado al enterarse de la noticia y como el tener un hijo le ha transformado.

También puedes leer:: De la taquería al estrellato: la increíble historia de Xavi

En entrevista con Ozz para su canal de YouTube 'Acá Entre Nozz', Xavi finalmente habló del pequeño que en la actualidad tiene nueve meses de nacido y de cómo reaccionó al enterarse de que sería padre a los 18 años.

"Pues la neta wey, en cuanto me enteré de que iba a nacer este cabrón, dije: 'A la verga'. Mi hijo wey, en cuanto me enteré de que iba a nacer el wey no mames, yo no tenía cómo pagar todo y dije: 'No mames', tengo que ponerme a bregar, tengo que moverme porque esté cabrón, ya mero va a nacer y no tenemos nada wey. No teníamos nada", adelantó.

Seguidamente, aclaró que en la actualidad se hace cargo de su bebé, fruto de su relación con Emily Alexandra, quien recientemente anunció en Instagram que su hijo estaba hospitalizado. Xavi no habló al respecto.

"Hasta la fecha ya tenemos con qué pagarle los pañales y todo eso, pero en cuanto me enteré de que iba a ser papá me puse bien verga, me puse a chambear y a moverme. Tú sabes. Tenía como unos 17-18... Dejé las fiestas, me enfoqué en todo. La neta, me enfoqué", contó.

Además, expuso qué lo empujo a desistir de varios jugosos proyectos, entre ellos grandes colaboraciones musicales con artistas de la talla de Darell.

"No es que no quiera, yo tengo muchas responsabilidades y tengo una familia que cuidar y cuando no estoy acá, estoy con mi familia. Andaba viviendo mi vida de padre, había muchas cosas que tenía que sacrificar, pero todo fue por ser la neta, el mejor papá para el cabroncito", explicó.

Por último, Xavi dejó claro que habla poco de su vida privada y espera que sus fans respeten su decisión.

"Es algo que no comparto mucho porque siento que no me gusta, yo siento que a todos no nos gusta compartir, exponer nuestra vida, ¿Me explico? Poner nuestra vida al público. Sí, o sea, yo siento que cada quien tiene su vida y se le tiene que respetar", concluyó.