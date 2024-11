La artista estadounidense Auli'i Cravalho regresa nuevamente a su papel de 'Moana'. La segunda entrega de la historia de la chica hawaiana que se enfrenta a todo para proteger a los suyos regresa ocho años de la primera película, aunque en la ficción solo han pasado tres.

Varias cosas han cambiado en la vida de Moana en este film, de nuevo animado. Pero lo que sigue intacto es el compromiso de Auli'i de promover su cultura y defender sus raíces que son en parte latinas.

La historia de 'Moana 2'

Según contó Disney en un comunicado, "'Moana 2' reúne a Moana y Maui tres años después para una nueva y emocionante travesía junto a una tripulación de inesperados navegantes. Tras recibir un llamado inesperado de sus ancestros exploradores, Moana debe emprender un viaje hacia los mares lejanos de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas olvidadas para vivir una aventura como ninguna otra".

Está dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller, y producida por Christina Chen y Yvett Merino. Además, 'Moana 2' cuenta con música de las ganadoras del Grammy® Abigail Barlow y Emily Bear, el nominado al Grammy Opetaia Foaʻi y el tres veces ganador del Grammy Mark Mancina.

Es decir, a diferencia de la primera, no tiene el toque musical del genio boricua Lin-Manuel Miranda. Pero eso no quiere decir que 'Moana 2' no tenga elementos latinos. Ahí está Auli'i para representarnos.

La conexión latina de Auli'i Cravalho

La artista, quien nació el 22 de noviembre de 2000 en Kohala, Hawái, es de ascendencia china, irlandesa, nativa hawaiana, portuguesa, pero también lleva sangre boricua. .

"Mi papá es mitad portugués y mitad puertorriqueño", dijo Auli'i en una entrevista, en la que se declaró "orgullosa" de llevar dentro de ella sangre latina. Su comida favorita son "las empanadillas" pero también le encanta la cultura y la música latina.

Hasta 2016 vivió con su progenitora en Hawái. Ese mismo año fue contratada para darle vida a la protagonista en el filme animado 'Moana' y para interpretar la canción principal de la banda sonora "How Far I'll Go".

Después de tomar la voz del personaje, Cravalho confesó que, aunque sabía del casting, no tenía intención alguna de participar porque "ya había numerosas candidatas que habían subido sus impresionantes interpretaciones a YouTube". Sin embargo, un cazatalentos la motivó a inscribirse. Y a pesar de ser la última en presentarse, fue la elegida por Disney.

Gracias al proyecto al que no tuvo fe inicial, a la actriz le llegaron mil y una oportunidades más. En 2017 formó parte del elenco de la serie dramática 'Rice' de NBC y el año siguiente participó en la secuela de '¡Ralph el demoledor!', en la que volvió a darle voz a la querida Vanellope.

Su carrera seguía en ascenso y en 2019 la llamaron para unirse al reparto de la serie de televisión 'Weird City' y a esta cinta le siguieron 'Crush' y 'Darby and the Dead' en 2022.

Su talento le ha permitido obtener reconocimientos en los Premios Annie (2016) y la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine en el mismo año. En 2017 hizo lo propio en los Teen Choice Awards. ¡No le perdamos la pista a esta prometedora estrella!