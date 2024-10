Joanna Hausmann no solo es una reconocida comediante venezolana, sino también una de las voces más relevantes en la industria de la animación. Desde su papel como jefa de guionistas y co-productora en la serie de Disney 'Hamster & Gretel', Joanna se ha ganado un espacio entre los creativos en Estados Unidos.

Aunque ya llevaba años haciéndonos reir con su punto de vista tan acertado sobre las diferentes comunidades latinas.

En una entrevista con ENSTARZ ¡Latino! entrevista, hablamos sobre su experiencia, los desafíos de liderar un equipo en Disney y cómo ha sido representar su herencia venezolana en un entorno tan competitivo.

Joanna se dio a conocer en la plataforma digital YouTube con sketches cómicos que abordaban la cultura latina y las diferencias entre ser latina en Estados Unidos y en Latinoamérica. Su contenido pronto la catapultó a la fama y le abrió puertas en programas como Bill Nye Saves the World. Su enfoque irreverente y fresco la posicionó como una voz joven y relevante en la comedia.

Hoy en día, es parte del equipo creativo detrás de' Hamster & Gretel', la serie animada de Disney creada por Dan Povenmire, co-creador de Phineas y Ferb. Con su experiencia en comedia y su perspectiva cultural, Hausmann se ha convertido en un elemento clave para dar forma a la narrativa de la serie y construir personajes con los que los jóvenes latinos puedan identificarse​.

El desafío de liderar un equipo diverso

"Yo creo que una de las cosas más importantes en ser un líder es saber cuáles son tus debilidades", dice Joanna sobre su rol como jefa de guionistas. Para ella, la clave de ser una buena líder es reconocer en qué áreas necesitas ayuda y rodearte de personas que complementen esas carencias. "Yo sé que no soy una persona particularmente organizada... Soy muy creativa, pero a veces estoy dispersa. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue encontrar un escritor que es lo opuesto a mí, súper organizado y lógico".

Joanna confiesa que al principio pensaba que su papel en la serie no iba a funcionar. "Yo estaba esperando que en la primera temporada me dijeran, 'Mira, no sé por qué te pusimos a ti a liderar este Writer's Room'". Pero conforme avanzaban con los guiones, comenzó a ver los episodios producidos por los animadores y se dio cuenta del gran trabajo en equipo que habían creado. Para ella, el éxito de la serie no se debe solo a una persona, sino a un esfuerzo conjunto donde cada integrante aporta su granito de arena.

Hamster & Gretel: Más que solo una serie de superhéroes

La segunda temporada de 'Hamster & Gretel' debutó el 14 de septiembre de 2024 en Disney Channel y está disponible en Disney+ desde el 18 de septiembre.

Esta nueva entrega lleva a los personajes, la niña Gretel y su mascota un hamster, a enfrentar una amenaza extraterrestre, mientras equilibran la escuela, los villanos locales y los típicos dramas adolescentes. Hausmann explica que el crecimiento de los personajes, especialmente el de Kevin, el hermano mayor de Gretel, es uno de los ejes principales de la nueva temporada.

"La verdad es que tomamos mucho del tiempo del brainstorming para ver cómo es que nuestros personajes iban a cambiar desde el principio de la temporada al final", comenta Joanna. "En términos macro, vemos a nuestros personajes cambiar mucho. En términos micro, vemos cosas bastante cómicas: villanos aún más absurdos y situaciones más ridículas. Creo que está más lleno, con más chistes por minuto y cambios de personajes".

La identidad latina y la comedia: Un equilibrio constante

A lo largo de la entrevista, Hausmann también reflexionó sobre su identidad como latina en Estados Unidos. "Esa perspectiva, la de estar en dos mundos, me ha ayudado en mi comedia. Si uno tiene el privilegio de perspectiva, la comedia es más fácil... ver qué idiosincrasias extrañas hay acá y allá".

Para Joanna, este choque cultural no es solo una fuente de humor, sino un regalo que le permite crear personajes complejos y auténticos. "Creo que eso es necesario para tener buenas ideas y tantas ideas diversas", comenta. Su experiencia como inmigrante y su enfoque en los matices culturales también la ayudaron a empatizar con los personajes que co-crea para la serie y a conectar con una audiencia multicultural.

Un equipo que celebra la diversidad

Joanna recalca que el ambiente de trabajo en Disney se basa en la apertura y la colaboración. "En la sala de escritores creamos un ambiente en el que ninguna idea es mala", explica. Esto les permitió desarrollar la serie con una creatividad fluida y flexible. "Hemos escrito 100 guiones para este show... No tenerle miedo a tener ideas que no funcionan es esencial".

La serie, que cuenta con un elenco de voces diverso, incluyendo a Meli Povenmire como Gretel, Michael Cimino como Kevin, y Carolina Ravassa como la mamá de los protagonistas, también incorpora actores invitados de la talla de Ming-Na Wen y Alfred Molina, lo que demuestra el compromiso de Disney por hacer de Hamster & Gretel un show inclusivo y relevante​.

En definitiva, Hamster & Gretel no solo es un proyecto profesional para Joanna Hausmann, sino también una plataforma para expresar su identidad y su humor desde una perspectiva latina. Ser una Latina Boss en Disney, según ella, es un desafío constante, pero también una oportunidad de abrir puertas para que más voces diversas se escuchen en la industria del entretenimiento.