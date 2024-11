El presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra en medio de una controversia luego de que una mujer presentara una denuncia en su contra, acusándolo de acoso sexual y la difusión no consentida de imágenes.

A consecuencia, los representantes legales del presidente sacaron a la luz pública el historial de correos que podría indicar que el presidente chileno podría ser la víctima de este caso, el cual -según las pruebas mostradas- tiene mucha similitud con la historia de 'Bebé Reno', serie transmitida por Netflix y basada en hechos reales.

La noticia fue dada a conocer por el portal chileno Meganoticias, quienes fueron los encargados de publicar todo el intrigante hilo de correos entre la demandante y el mandatario.

Boric y los emails

Según el abogado del presidente, Jonatan Valenzuela, Boric es en realidad la víctima de un "acoso sistemático" que se habría llevado a cabo a través de correos electrónicos entre 2013 y 2014.

"Mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra", expresó.

Valenzuela asegura que su cliente recibió 25 mensajes de la denunciante, algunos de los cuales contenían imágenes explícitas sin su consentimiento. Estos correos fueron entregados a la Fiscalía como parte del proceso legal.

Según lo que se puede leer en uno de los tantos correos por parte de la demandante, la relación entre Boric y la denunciante tendría que ver cuando ambos podrían haber coincidido en la CAJ, Corporación de Asistencia Judicial.

Ecos de 'Bebé Reno'

"¿Te digo qué imagen tengo de ti? Nunca me voy a olvidar cuando estábamos en la CAJ (Corporación de Asistencia Judicial) y yo estaba revisando unas carpetas y me di vuelta y estabas atrás mío y nos quedamos mirando como dos segundos. En ese tiempo estaba demasiado triste porque vivía con esa gente por cosas terribles que me han pasado y que ahora, sé también que tú las pasaste, pero llegaste tú y me cambió la vida", es parte de lo que le escribía para el 2013.

Más correos sin respuesta por parte de Boric se recibieron para el 2013, muchos en tono amoroso, incluso en uno ella le ofreció apoyo para su campaña política y le pidió ayuda para encontrar trabajo.

Sin embargo, el tono cambió drásticamente hacia finales de 2014, cuando la denunciante lo acusó directamente: "Gracias por arruinar mi vida, maldito".

Seguido de este, la "conversación" se torna bastante agresiva por parte de la denunciante, pues según indica invirtió dinero para verlo sin que eso sucediera, "Podrías devolver la plata que gasté en ir a verte". En total, $450 mil. Dígnate a eso por lo menos", se alcanza a leer en uno de los correos.

En otro de los correos, la denunciante habla de la muerte de una manera confusa: "Yo no me quiero morir y tú insistes en hacerle caso al resto. ¿Te quieres morir? Hazlo de una vez. Yo por lo menos voy a morir tranquila sabiendo que amé de verdad y que no he cometido ni un solo pecado. También sé que me has tratado como la peor basura de este universo, peor que una prostituta", es parte de lo que se lee.

Sin duda, la similitud de esta historia con la de 'Bebé Reno', o 'Baby Reindeer', como se llama la serie en inglés, es digna de estudio, y aunque todavía no se ha podido llegar al verdadero trasfondo de todos estos correos, el mundo espera respuestas claras sobre las acusaciones y su veracidad.