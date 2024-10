Las historias de los hermanos Menéndez y Liam Payne se conectan con un nombre: Anthony Galindo, el exmiembro del grupo Menudo, quien murió de suicidio durante el periódo de aislamiento obligatorio durante la pandemia.

Las tragedias de estos cuatro hombres están unidas por la dolorosa realidad del abuso a niños. Aunque la sociedad ya ha comenzado a entender el tema, las víctimas cargan con un peso de por vida. Liam y Anthony fueron abusados por hombres de una industria que explota a los artistas, en especial a los menores.

El exMenudo, además, estuvo bajo la sombra de Édgardo Díaz, el creador de el grupo Menudo quien ha sido acusado por varios exmiembros del grupo no solo de explotación, sino de abuso sexual. Allí es justamente donde se encuentra la conexión con los Menéndez.

El testimonio del exMenudo Roy Roselló ha sido determinando en los esfuerzos por liberar a Lyle y Erik Menéndez.

La vida de los jóvenes artistas

Tanto Liam como Anthony sufrieron las consecuencias de una adolescencia de extremos, con miles de fans a sus pies, y largos períodos de soledad en habitaciones de hotel. Según opinan psicólogos y ellos mismos declararon en diferentes oportunidades y por separado, esas situaciones pudieron desatar posteriores problemas de depresiones, abusos de drogas y ansiedad.

Como parte de One Direction , con Zayn Malik, Harry Stiles, Niall Horan y Louis Tomlinson, Liam contó ya en su adultez como comenzó a abusar del alcohol al pasar horas encerrado en habitaciones de hoteles y con acceso a los minibars.

El estrés de su salida del grupo, tras cuatro años de locura no le ayudó en nada. De heho, se conoce que antes de su muerte su disquera le canceló el contrato, días antes había sufrido de una cancelación en las redes sociales por un escándalo propulsado en su contra por una ex novia.

A pesar que no existen denuncias contra los creadores de One Direction, a diferencia de otras boybands, el quinteto se enfrentó también al acoso de las redes sociales, las intenciones de estupro por el público fanático y relaciones tóxicas, que terminan siendo perjudiciales para la salud mental.

La muerte de Anthony Galindo

El artista venezolano falleció de suicidio en octubre de 2020. Su familia y compañeros dijeron luego que Anthony, quien además de Menudo también formó parte de los Cumbia Kings, la banda de AB Quintanilla, el hermano de Selena Quintanilla,

Nunca se hizo pública noticia alguna que revelara que Galindo había sido una de las víctimas de Díaz, pero es imposible descartar que el manejo del empresario no haya pasado factura años posteriores, aunque sus familiares señalan que la pandemia y la cuarentena obligatoria por covid despertaron una depresión.

Los abusos en la industria del entretenimiento

Giras mundiales con conciertos casi a diario, mala alimentación, ganancias irrisorias, ofensas, amenazas y todo lo que viene después, con drogas y abusos sexuales por parte de los que ostentan el poder fueron algunas de las experiencias que los jóvenes ingleses y latinos enfrentaron a mediados de los años ochenta y principios del 2010, respectivamente.

De ahí nacen testimonios como el del miembro de menudo entre 1998 y 1990, Ángelo García, que indicó en 2015 durante una visita a Telemundo, sobre lo que eran las jornadas de trabajo para un niño de apenas 11 años.

"Las agendas no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma, la voz ronca. Porque no dormíamos lo suficiente, la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer. Una vez llegábamos tarde y uno de los organizadores tomo por el pelo a uno de los chicos y lo llevó al ascensor", recordó el cantante.

Además, reveló que en un momento sufrió una peritonitis que casi acaba con su vida, mientras que recibió las burlas de díaz.

"Me agarró un dolor muy fuerte en el abdomen (antes de un show). Me enojé como niño con Edgardo Díaz. Me dijo: 'lo que pasa es que tu no quieres trabajar'. Empecé a vomitar sangre. Me llevaron inconsciente al hospital. Tenía peritonitis", añadió.

Los integrantes de boybands se enfrentan a tratos similares que caen en lo que puede ser considerado como explotación infantil, pero como pasa en la industria de la música hasta que caen los culpables, la queja y reclamo de algún miembro deriva en su salida del grupo y posiblemente el final de su carrera artística gracias a las cúpulas, que se mueven en la impunidad.

Desde el poder se codean personajes como Diddy Combs o José Menéndez

Con acusaciones como las de Sean "Diddy" Combs, en espera, en una cárcel de Nueva York, a ser enjuiciado por tráfico y abuso sexual entre otros cargos, o José Menéndez ejecutivo cubano señalado de haber cometido violación sobre el exMenudo Roy Rosselló, queda demostrado que muchos se aprovechan de los cargos que tienen para cometer actos horribles sin enfrentar consecuencias… hasta que caen.

Combs llegó a ser considerado uno de los raperos y productores más importantes y destacados en la industria, pero no fue hasta que la investigación del FBI derivó en el allanamiento a una de sus residencias que sus crímenes no se hicieron públicos. Desde entonces cientos de denuncias pesan sobre él.

Por su parte Menendez fue señalado tanto por Roselló como por sus hijos Erik y Lyle Menéndez de abuso sexual, lo que llevó a los hermanos a cometer el homicidio contra su padre y su madre Kitty en 1989.

El tema deja a la luz que muchos sectores de la música, sobre todo quienes no se encuentran bajo las miradas de paparazzis y trabajan detrás de un escritorio, participan en un plan que obliga a exprimir a los talentos que manejan hasta el punto que no importa si la muerte los aparta de los escenarios, justo como ocurrió con Lian Payne y también con Anthony Galindo.