El mundo del rock está de luto luego que se diera a conocer recientemente el fallecimiento del conocido baterista de la banda de rock 'My Chemical Romance', Bob Bryar, por causas aún sin especificar.

Fueron las autoridades de Tennessee que encontraron muerto a Bob, de 44 años, dentro de su residencia y aunque la noticia fue dada a conocer a finales de esta semana presuntamente habría ocurrido el pasado 25 de noviembre, según informó en principio el sitio web TMZ.

Quien fuera casi miembro fundador de la banda, al mantenerse en la escena desde 2004 a 2010, había sido visto con vida por última vez el pasado 4 de noviembre por lo que los funcionarios hallaron el cadáver en avanzado estado de descomposición.

En el lugar fueron encontrados dos perros y una brigada de asistencia canina acudió a la residencia y se encargó de los animales.

En cuanto a la muerte, se espera que sea aclarada por intermedio de una autopsia en las próximas horas, pero sí informaron que no se trata de un homicidio sino que se presume una muerte natural. Esto debido a que las pertenencias del músico, como sus instrumentos, bienes materiales, entre otros, se encontraban intactas al momento de su hallazgo.

Hasta el momento 'My Chemical Romance' no ha emitido una declaración de despedida hacia el exmiembro, siendo su última publicación la gira sold-out por Norteamérica para 2025.

¿Quién fue Bob Bryar?

Bob Bryar es reconocido por haber formado parte de 'My Chemical Romance' durante la etapa de mayor éxito comercial de la banda, entre 2004 y 2010.

Originalmente miembro de la banda The Used como técnico de sonido, Bob se encontraba en 2004 de gira con ellos y 'My Chemical Romance' cuando el baterista original de los últimos, Matt Pelissier, abandonó repentinamente la agrupación alegando problemas personales.

Una breve audición terminó con Bob salvando la gira con baquetas en mano y también dando inicio a la etapa más exitosa de una de las bandas pioneras en la escena mundial del movimiento 'emo'.

Sin embargo, el 3 de marzo de 2010 abandonó inesperadamente la banda tras supuestos inconvenientes con los integrantes, que explicaron que Bryar estaba interviniendo con la creación de nuevos proyectos.

Los detalles llegaron en una entrevista para la revista 'Spin' donde el guitarrista Frank Lero y el productor Rob Cavallo explicaron que no estaba funcionando el trabajo con Bob.

"Estaba obstruyendo el proceso creativo del nuevo álbum (...) es una cosa triste, pero estaba lanzando agua sobre el fuego de la banda", señaló Rob.

Por su parte Lero explicó que "había grandes razones por las que estuvimos juntos durante cinco años y no quieres olvidarlas, pero no se puede estar en una banda orientada al arte con alguien que no ama crear".

Bob también formó parte del álbum más destacado hasta la fecha de 'My Chemical Romance' titulado 'The Black Parade', que incluye 'Welcome To The Black Parade' y con el que consiguieron reconocimiento mundial al posicionarse como número 2 del Billboard Top 200, además de recibir reconocimientos de platino y diamante por ventas en Estados Unidos.