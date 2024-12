La periodista hondureña Maity Interiano confirmó hoy la noticia de su salida del Noticiero Univision, donde se desempeñaba como presentadora de la Edición Nocturna, desde que Ilia Calderón pasó al noticiero estelar de las 6 de la tarde.

Su sentido mensaje fue optimista, agradecido y lleno de nostalgia. Interiano recordó que Univision es la única empresa en la que ya trabajado en su vida. La periodista entró a la cadena como pasante hace 17 años, y fue creciendo entre las filas de los diferentes programas de la cadena, donde por un tiempo fue la reportera de entretenimiento de Despierta América.

Las reacciones tanto del público, como de sus colegas no se han hecho esperar, con una mezcla de tristeza, apoyo y fe en su futuro radiante.

"Hola, tengo una noticia que darles. Después de 17 años en Univision, hoy este capítulo de mi vida se termina. Lo que comenzó como una pasantía se convirtió en mi primer trabajo y es el único trabajo que he tenido hasta la fecha.

Fue aquí donde comencé mi carrera y trabajé incansablemente para llegar a esta silla y convertirme en la presentadora del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Me siento muy feliz por todo lo que a lo largo de estos años logré. Cada una de las historias que conté y cada uno de los reportajes y coberturas que hice para diferentes programas como Despierta América, U News, Vix y, por supuesto, el noticiero Univision. Me siento plena y satisfecha de haber dado siempre lo mejor de mí. A través de estos años, he podido crecer, aprender, mejorar y crear una conexión con ustedes, así que gracias.

Gracias por la fiel sintonía, por cada uno de sus mensajes, por sus palabras, por sus saludos, sus oraciones. Gracias también a todas las personas, delante y detrás de cámara, que siempre me apoyaron y, sobre todo, que siempre creyeron en mí. De aquí me llevo grandes amistades y mentores. Lo más importante: me llevo una familia. Mi familia.

Estoy profundamente agradecida por todo este tiempo, por todo lo que he logrado y por todo el cariño que he recibido en todas las etapas de mi vida y sé que esta no será la excepción. Más adelante les estaré contando mis próximos planes, pero por ahora solo me queda decirles gracias y recordarles que el tiempo de Dios es perfecto. Hasta pronto.