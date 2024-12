La noticias alrededor de la dinastía Pinal no cesan a una semana de que Silvia Pinal falleciera. Los titulares se han llenado con el nombre de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de la legendaria actriz del cine mexicano, quien se ha mantenido lejos de su familia por varios años.

En esta ocasión, la también cantante ha llamado la atención luego de que se hiciera pública una plática que su madre y su tía Sylvia Pasquel sostuvieron con ella poco antes del fallecimiento de su abuela. El encargado de dar los detalles de dicho intercambio fue Iván Cochegrus, amigo cercano de la familia Pinal, para el programa de TV Azteca 'Ventaneando'.

Durante su participación en el programa, Cochegrus explicó que la despedida de Frida y su abuela Silvia se dio por medio de una videollamada realizada por Alejandra. Al concluir las palabras entre nieta y abuela, La Guzmán volvió a tomar el teléfono encontrándose frente a la pantalla con su hija Frida, con quien lleva distanciada desde hace varios años.

Conmovida por toda la situación y la tristeza de una inminente pérdida, Alejandra le recordó a su hija que "eres parte de esta familia". Según el relato, su tía Sylvia se tomó el atrevimiento de secundar a su hermana y recordarle una vez más a su sobrina que "Eres nuestra familia Frida, te necesitamos, nos haces falta".

Cochegrus no dio detalles sobre la reacción o la respuesta de la cantante, por lo que se desconoce si hubo un acercamiento entre Frida y la familia de su madre. Lo que se sabe es que Frida pudo despedirse de su abuela en su lecho de muerte dedicándole algunas palabras llenas de ternura mientras Silvia se encontraba en un "sueño profundo" como resultado de los medicamentos que se le habían administrado.

Si bien parecía que la pérdida y esta última conversación habría sido suficiente para poder unir a madre hija luego de tantos años de distancia, lo cierto es que ese escenario sigue sin suceder y todo parece que entre ambas siguen las tensiones, especialmente por una serie de publicaciones realizadas por Frida a través de su cuenta de instagram.

"Estoy en un lugar en mi vida en el te prometo que no tengo que lidiar con algo que no necesito. Me voy. Estoy 'unfriending'. Estoy bloqueando. Me estoy retirando de los lugares o la gente y las situaciones que me hacen sentir irrespetada o no valorada", declaró la joven cantante tan solo unos día luego de la muerte de su abuela.