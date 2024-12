Durante el funeral de Silvia Pinal se repitieron varias palabras. Para ella eran de elogio como la gran diva del espectáculo mexicano que fue. Entre sus descendientes, en especial sus hijas, nietas y biznietas, las que más se dijeron fueron "armonía" y "unión".

Sin embargo, a juzgar por las últimas publicaciones de Frida Sofía Guzmán, las cosas no están tan así.

Para nadie es un secreto que las relaciones entre la hija de Alejandra Guzmán y su madre eran inexistentes desde hace varios años. Sin embargo, la percepción era que habían hecho las paces ante la agonía de Pinal.

"Solo mi mamá pudo lograr ese milagrito", dijo la llamada Reina de Corazones.

La esperanza era que madre e hija pudieran limar asperezas en el contexto del duelo. Sin embargo, no habían pasado 24 horas del funeral de Pinal cuando las stories de Instagram de Frida Sofía comenzaron a pintar otro panorama.

Incluso los comentarios con los que respondió a los mensajes de pésame en las redes sociales ya anticipaban problemas, dando a entender que no fue a México como se pensaba, sino que se despidió de su abuela por video.

La influencer y empresaria reposteó un video de la cuenta @manifestbloom que dice:

"Y se terminó. Estoy en un lugar en mi vida en el te prometo que no tengo que lidiar con algo que no necesito. Me voy. Estoy 'unfriending'. Estoy bloqueando. Me estoy retirando de los lugares o la gente y las situaciones que me hacen sentir irrespetada o no valorada. Mi tranquilidad es mi puta prioridad.

Luego publicó varios mensajes de condolencia y después escribió un texto en inglés que se traduce así:

En mensajes que desaparecieron, el sábado posteó algunos textos en los que hablaba del daño que provoca el narcisismo, en gran medida de las personas que "debieron protegerte". Y reiteró su decisión de tener como prioridad su salud mental.

Pero para que no haya dudas de que nada de su frustración y o resentimiento es hacia Silvia Pinal, Frida publicó dos conmovedores videos, Uno de ellos muestra la alegría de vivir de su abuela.

El otro es mucho más personal.

En un mensaje lleno de amor y duelo, Frida escribió las anécdotas que más recuerda con su abuela y un video en el que se ve a la Gran Diva de México hablando de ella. En el texto dice mucho, pero también es poderoso lo que no dice, pero expresa claramente. Además, deja la gran pregunta de si es posible una verdadera reconciliación madre en hija con Alejandra... Saca tus propias conclusiones:

"Alejada" siempre estuve pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre 🩸 de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles 👼🙌🏻🫀 : mi hermana Natasha👑 y mi Abuela Pinal👑

Gracias por amarme tal y como soy, por ser La Paz en pleno caos, por nuestras noches de películas y novelas en 📼 yo obsesionada que estaba con poder ver los episodios que no habían salido de RAMONA en la mega tele cuadrada (así de las de antes) pero gigante y comiendo 🥣 avena después de un día larguísimo de andar corriendo en los foros de donde mi abue grababa casos de la vida real y andarme probando todo su maquillaje y vestuario 💄👠jajaja o cuando me cacho en su camerino de la obra Gypsy contando mi "dinerito , dinerito, dinerito" que me había ganado a los 6-7 años porque era una canija y me ponía a vender los boletines a $10 pesos antes de la obra los domingos (los que eran gratis) 🤭 y en miami como hacíamos el bailecito caminando que iba 🎵di am da dai ra-ra da-ria di am dan dai ra ra rai ra🎵por todo bal Harbour con las bolsas 🛍️ y la gente así de 🧐 ...Acapulco jugando monopoly y en la alberca y las NAVIDADES siempre en tu casa, lamento mucho que nuestra última navidad juntas fue hace mucho pero esta Navidad la pasaremos juntas porque se que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre y eternamente tú en alma y en espíritu serás mi mejor guía 🕊️❤️‍🩹♾️ TE AMO Y GRACIAS GRACIAS GRACIAS