No hay nadie más en el mundo, o al menos en Hollywood, como el artista estadounidense Jamie Foxx. Así lo demuestra en el tráiler de su muy esperado nuevo especial de Netflix.

Esta será la primera vez que el comediante, cantante y actor hable de su misteriosa hospitalización de 2023, durante la que se dice que murió y a la que se ha asociado a Sean "Diddy" Combs.

En pocas palabras, el artista tocó todos los temas candentes y sin pelos en la lengua en su 'Jamie Foxx: What Had Happened Was' , que se traduce al español a 'Lo Que Pasó Fue Que' y que se estrena en en la plataforma de streaming el 10 de diciembre.

"Regresé y estoy muy contento de estar aquí"

El especial está dirigido por Hamish Hamilton y ha sido etiquetado como un regreso muy sentido para Foxx. Según la sinopsis difundida por Netflix, Foxx dice: "Si puedo seguir siendo gracioso, me puedo seguir manteniendo vivo".

Además, en un nuevo tráiler del especial, Foxx aborda las afirmaciones de que fue reemplazado por un "clon" y que "literalmente murió".

Netflix también comentó el especial en la sinopsis, diciendo que Foxx "deja las cosas claras con humor y vulnerabilidad".

"Entre risas y aplausos, Jamie expresa su profunda gratitud a quienes rezaron y apoyaron su recuperación, convirtiendo esta actuación en un conmovedor agradecimiento a sus fans", añade la sinopsis."Este evento cómico es una celebración de la resiliencia, el humor y el poder de la comunidad, recordándonos a todos el poder curativo de la risa", prosigue.

En octubre, Foxx escribió en Instagram sobre su emotiva experiencia al hablar sobre el susto que pasó con su salud en abril del 2023 en el escenario.

"Mi corazón y mi alma están llenos de nada más que pura alegría"

"Tengo que darte las gracias Atlanta, apareciste y no descepcionaste, no he estado en el escenario en 18 años, pero necesitaba el escenario y necesitaba un público que estuviera hecho de nada más que puro amor y eso es lo que fueron", añadió Foxx en su post.

"Cuando la gente me pregunta si esto es un espectáculo de stand up comedy, les digo que no, que es una explicación artística. De algo que salió terriblemente mal, pero gracias a la gran gente de Atlanta, especialmente al hospital Piedmont, me permitieron volver al escenario y hacer lo que más me gusta", compartió Foxx.

En el momento en que Foxx fue hospitalizado, su hija habló sobre su estado, revelando que el actor se está recuperando después de enfrentarse a una "complicación médica". Foxx nunca ha revelado por qué fue hospitalizado.

"Queríamos comunicarles que mi padre, Jamie Foxx, sufrió ayer una complicación médica. Por suerte, gracias a una rápida actuación y a unos cuidados estupendos, ya está en vías de recuperación. Sabemos cuánto lo quieren y agradecemos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo", dijo.

La hospitalización de Foxx desató una locura de rumores, no confirmados, de que de alguna manera estaba vinculada a Diddy.

"Diddy fue el responsable de lo que le pasó, y [Foxx] es quien llamó al FBI para que lo denunciara [a Combs]", afirmó el videógrafo y productor Choke No Joke.

