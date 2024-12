El ícono del rap mantenía una relación complicada con su apenas difunta madre, Debbie Nelson, fallecida esta semana a los 69 años. De hecho, según algunos informes, su relación siguió siendo conflictiva hasta el final de su vida.

Pero, ¿qué sabemos realmente de los vínculos del icónico artista de hip-hop con su madre y hasta qué punto eran complicados?

Nelson, que se hacía llamar Debbie Mathers Briggs antes de volver a su apellido de soltera tras la fama de su hijo, falleció el lunes (2 de diciembre) en St. Joseph, Missouri, a causa de un cáncer de pulmón. Su diagnóstico se dio a conocer en septiembre, y en aquel momento se informó de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Nelson ya había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2004.

¿Cuál era la relación de Nelson con su famoso hijo en el momento de su muerte?

En septiembre, una fuente anónima dijo a InTouch que Eminem llevaba años ocupándose económicamente de su madre, pero que tenían poca comunicación más allá de eso. A la luz de esto, echemos un vistazo a todo lo que sabemos sobre Eminem y su madre a lo largo de los años.

La pintó como una maltratadora en sus letras

Eminem describió a Nelson como negligente y abusiva en varias de sus canciones, sobre todo en su éxito de 2002 'Cleanin' Out My Closet'.

En ella, rapea: "Pero ponte en mi lugar, trata de imaginártelo / Viendo a tu madre tomando pastillas en la cocina / Mirando siempre creyendo que hay alguien rebuscando en su bolso y que le falta algo / viviendas sociales, víctima del síndrome de Münchausen / Toda mi vida me han hecho creer que estaba enfermo, cuando no lo estaba".

No era la primera vez que Eminem acusaba a su madre de consumir drogas. En 'My Name Is', el single de 1999 que supuso un gran avance para Em, dice: "Acabo de descubrir que mi madre se droga más que yo / Le dije que de mayor sería un rapero famoso / que grabaría un disco sobre drogas y le pondría su nombre".

Pero eso no es todo. Eminem siguió haciendo referencia a su madre hasta bien entrada su carrera. En 'My Mom', de 2009, acusa a su madre de ser adicta al Valium, alegando que incluso se lo ponía en la comida cuando era pequeño. ("El agua que bebía, f-----' guisantes en mi plato / ella espolvoreaba lo suficiente para sazonar mi filete").

Pero en 'Headlights', de 2013, Em admite que están distanciados y parece arrepentido de lo que dijo en 'Cleanin' Out My Closet'. ("Esa canción ya no la toco en los conciertos / Y me estremezco cada vez que suena en la radio").

Lo demandó y escribió un libro que lo cuenta todo

En 1999, Nelson demandó a Eminem por difamación, solicitando 10 millones de dólares por daños y perjuicios, alegando que la había calumniado en sus canciones, así como en varias entrevistas emitidas y publicadas, dando a entender que era una maltratadora y consumidora de drogas, como informó Rolling Stone en su momento. También escribió en 2007 un libro de memorias titulado Mi hijo Marshall, mi hijo Eminem.

En cuanto al resultado de la demanda, se le concedieron 25.000 dólares de los 11 millones que pedía en ella, pero sólo quedó con unos 1.600 dólares después de pagar los honorarios del abogado.

En el momento de la demanda, el abogado del rapero, Paul Rosenberg, señaló: "La vida de Eminem se refleja en su música. Todo lo que ha dicho puede verificarse como cierto". El abogado también afirmó que la demanda de Nelson era "simplemente el resultado de una relación tensa de toda la vida entre él y su madre."

Aún así lo felicitó por su ingreso en el Rock Hall

Tal vez en un intento de ofrecer a su hijo una rama de olivo, Nelson publicó un vídeo en 2022 en el que felicitaba a Eminem por su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll ese año.

"Marshall, quiero decirte que no podía dejar pasar este día sin felicitarte por tu ingreso en el Salón de la Fama", dijo."Te quiero mucho. Sabía que lo lograrías. Ha sido un largo camino. Estoy muy, muy orgullosa de ti".

No está claro, pero parece dudoso, que Eminem respondiera. El video ciertamente hace parecer que no estaban en contacto regular en ese momento. Míralo a continuación.

Al parecer no la visitó en sus últimos días

Para ilustrar el carácter de no contacto que evidentemente había desarrollado la relación entre Nelson y Eminem, el rapero no la visitó en los últimos días de su vida, según The Mirror.

Una fuente anónima declaró al tabloide: "La gente de su entorno ni siquiera está segura de si Eminem es consciente de lo que le está pasando a su madre", y añadió: "Es bueno con su madre. Se asegura de cuidar de ella, pero en realidad no hablan. Sería bueno para ambos [comunicarse]. Esto podría darles la oportunidad de reconciliarse".

Dicho esto, es imposible que los oyentes sepan todo lo que ocurrió entre Eminem y su madre a lo largo de su vida. Pero por todo lo que se sabe, parece que su relación siguió siendo tensa y limitada hasta el final, algo que queda patente en las letras de Em y en sus relaciones ante el público.

