Brenda Félix, la esposa del creador de contenido y youtuber Leovardo Aispuro, mejor conocido como 'El Gordo Peruci', murió hoy, un día después de que su marido fuera asesinado durante un atentado en la ciudad mexicana de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Félix falleció a consecuencia de los impactos de bala que sufrió durante el ataque, ocurrido el lunes 9 de diciembre.

Según la prensa mexicana, la pareja estaba en una tienda cerca de su casa cuando fueron baleados por un hombre armado que, según testigos, tenía la intención de robarle su camioneta. . Cuando se negaron a darle las llaves, comenzó a disparar contra ellos.

Reportes policiales iniciales indicaron que El Gordo Peruci murió en el acto, pero su esposa fue trasladada con vida a un hospital cercano, donde fue declarada sin vida horas después.

Horas antes, El Gordo había denunciado en sus redes sociales que le habían robado las luces con las que había decorado el exterior de su casa para las fiestas de fin de año.

"Salí, me fui normal, no presté atención. Ahorita que llegué miré y vi que está una luz despegada [...] Ya cuando presté más atención, dije ¿qué pasó aquí? [...] Miré que no está la otra luz que pusimos", contó.

Además, mencionó las cámaras de seguridad que se veían en las imágenes y aseguró que están desconectadas, como se ha recomendado desde que comenzó la ola de violencia en la ciudad hace dos meses, por enfrentamientos entre grupos rivales dentro del Cartel de Sinaloa.

"Aquí en Culiacán anduvo un rumor de que quitaran sus cámaras o que las desconectaran para que no anduvieran subiendo videos, aunque yo nunca he subido nada. Desde que empezó todo el desmadre aquí en Culiacán, desde que se paralizó, yo no he subido nada [...] Entonces yo no las quité, pero las tengo desconectadas, entonces no puedo ver a qué hora fue, tampoco puedo ver quién fue", sostuvo el creador de contenido.

¿Quién era El Gordo Peruci?

El creador de contenido digital se desempeñó por varios años en el mundo de la comedia y su trabajo destacó a tal punto que logró acumular más de 150 mil suscriptores en YouTube y más de 380 mil seguidores en Instagram.

Parte de los videos y el material que producía eran sketches, imitaciones o recreaciones de situaciones que hacían reír a los internautas.

Sin embargo, en varias ocasiones enfrentó críticas debido a que en algunas de sus producciones exhibía armas de fuego en Instagram, videos que fueron retirados de la plataforma por ir contra las políticas.

El Gordo Peruci también acostumbraba a mostrar a los cuatro hijos que tuvo con Brenda y que ahora deja huérfanos.