Harrison Ford, el mismísimo Indiana Jones, ha hecho una aparición sorpresa en The Game Awards de este año.

El actor, de 82 años, se unió a Troy Baker y Todd Howard en el escenario para presentar el premio a la mejor interpretación.

El propio Baker se puso en la piel de Indiana Jones en el videojuego 'Indiana Jones y el Gran Círculo', que salió a la venta hace tan sólo unos días. Howard es el productor ejecutivo del juego.

Ford recibió una gran ovación del público cuando se dirigió a la parte delantera del escenario.

El actor animó asimismo al público a aplaudir a Baker y Howard. "Creo que este tipo hizo un gran trabajo", dijo Ford sobre Baker. "Si hubiera sabido que iba a ser tan bueno, lo habría hecho yo mismo", bromeó.

"Soy un tipo con suerte"

Ford interpretó por última vez al icónico Indiana Jones en la película de 2023 "Indiana Jones y el dial del destino". El actor confirmó previamente que la película sería su última para la serie.

"No creo que vaya a echar nada de menos. Agradezco todas las oportunidades que me ha dado el personaje". Harrison Ford dijo a The Hollywood Reporter.

"El éxito de estas películas realmente me han dado no sólo la oportunidad de satisfacer a un amplio público, sino que me han dado una cierta libertad; debido a su éxito, me han dado libertad en la profesión que he elegido", añadió. "Y estoy agradecido por ello, estoy agradecido por todo lo que me ha pasado. Soy un tipo con suerte".