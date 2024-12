Los problemas de salud de la conductora mexicana Yolanda Andrade comenzaron en 2019 durante un viaje a Las Vegas, aunque debieron pasar cuatro años para que estallara una crisis que ha transformado su vida en un calvario.

Te puede interesar: Ninel Conde habla de su próxima cirugía plástica

El 19 de abril de 2023, Yolanda comenzó con una crisis de vómitos y diarrea severa, que incluyó muestras de sangre. Así lo contó ella misma, después de meses sin un diagnóstico preciso. También experimentó un fuerte dolor de cabeza, sensibilidad a la luz y debilidad generalizada. Fue hospitalizada después de que se le registrara un grave sangrado estomacal.

Ese día comenzó una terrible etapa, que aún no tiene fin.

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

Ya Yolanda venía arrastrando el diagnóstico de un aneurisma en el cerebro. Fue lo que la afectó durante aquel viaje a Las Vegas. Después del episodio gastrointestinal, el aneurisma comenzó a generar síntomas en el ojo izquierdo.

Su hermana Marilée fue la encargada de asistirla y dar la información a la prensa, aunque era muy de cuentagotas. De hecho, fue la propia Yolanda, cuando regresó a trabajar después de meses incapacitada, quien contó lo que le había pasado.

"Tuve problemas para mover mi cuerpo y un virus en la sangre", relató. Nunca dio detalles sobre qué virus fue o qué le causó la dificultad de movilidad. En contraste, fue un poco más clara en lo que se refiere al aneurisma, que está asentado en el lado izquierdo frontal del cerebro, cerca del ojo.

"Me agarré de Dios, aunque sí me daban cuadros fuertes de depresión, porque me tenían que bañar y luego llorar, llorar y llorar era lo que hacía", confesó. "Nunca quise suicidarme en esta ocasión, la verdad, no. Nunca quise suicidarme. Al contrario, quería vivir y en esta nueva etapa de mi vida valoro todo y todo lo tomo como aprendizaje, hasta para ir al baño, para lavarme la cabeza. Valoro hasta las cosas más simples, como cargar una botella de agua".

"Como hermana y para la familia ha sido muy difícil, porque los doctores no encontraban qué es lo que tiene. Nos partía el corazón verla así y estar en la incertidumbre", dijo Marilée en su momento. Una vez que descubrieron que el aneurisma era el que estaba causando los problemas, "fue maravilloso porque ahora que le dieron el diagnóstico correcto entró a tratamiento y fue mágico. Joe está muy bien. Ya puede hablar. Recuperó su voz y todo"; agregó.

¿Qué es un aneurisma?

Según el portal de la prestigiosa Mayo Clinic, un aneurisma es una dilatación anormal en la pared de una arteria o un vaso sanguíneo, que ocurre debido a una debilidad en la pared del vaso. Esta dilatación puede variar en tamaño y, si no se detecta y trata a tiempo, puede llegar a romperse, causando hemorragias internas graves que representan un riesgo para la vida.

El aneurisma cerebral, también conocido como aneurisma intracraneal, ocurre en las arterias del cerebro ypuede causar síntomas como dolor de cabeza intenso, visión borrosa, náuseas y rigidez en el cuello, o no presentar síntomas hasta que se rompe.

El problema en el caso de Yolanda es que también está teniendo otros síntomas que van más allá de lo que puede causar un solo aneurisma, y los que sí son consecuencia directa han empeorado.

Leer más:: Yuridia cancela conciertos por graves problemas de salud

Complicaciones neurológicas

Aunque ha tenido etapas en las que ha mejorado y ha retomado sus actividades laborales y su vida personal, las crisis parecen ir en aumento. Recientemente, Yolanda describió su enfermedad como "muy peculiar" y ha dado a entender que no tiene un diagnóstico preciso, aunque se estima que es de carácter neurológico.

Por eso decidió tratarse en Estados Unidos. "Después de aquí me voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa problemas de habla y motriz. Eso fue de repente", dijo en su último encuentro con la prensa mexicana.

¿Cómo está Yolanda Andrade?

Al llegar a Los Ángeles, Yolanda hizo un live en el que se notaba su dificultad en el habla, aunque se veía su ojo en mejor estado.

Actualmente, su estado de salud es incierto, en diferentes medios de comunicación alegan que está en estado de gravedad, sin embargo, ni ella ni su familia se han pronunciado para confirmar o desmentir tal afirmación.