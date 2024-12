El legendario músico Elton John conmovió a sus seguidores al revelar que perdió completamente la visión como consecuencia de una infección ocular. Lamentablemente, no es el único problema de salud que enfrenta el eterno rocket man.

Te puede interesar: Con más reparaciones que un auto viejo, pero Elton John sigue brillando

El pasado fin de semana, Elton asistió al musical 'El Diablo Viste de Prada', un evento organizado en Londres con fines benéficos para la Fundación 'Elton John contra el SIDA'.

Durante su intervención, el artista habló con los medios sobre su estado de salud, confirmando la gravedad de su situación. "No pude ver el show, pero lo pude escuchar y disfrutar", dijo Elton para sorpresa del público. Su esposo, el cineasta David Furnish, lo acompañó y guió a lo largo del evento.

Una batalla de salud que no da tregua

En la última década, Elton John ha enfrentado una serie de complicaciones médicas, desde reemplazos de cadera hasta infecciones bacterianas. Sin embargo, su más reciente lucha ha sido la más impactante: perder la visión de ambos ojos.

La primera noticia que luchaba contra una infección fue en 2017, luego anunció tenía neumonía atípica en 2020 y posteriormente reveló una intensa batalla contra covid. Todo eso ha mermado su sistema inmunológico y se suma a sus dificultades de movilidad.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista", dijo en el show el fin de semana. A pesar de la gravedad, mostró gratitud hacia quienes lo apoyan, especialmente hacia su esposo, a quien describió como su "roca".

En otra ocasión había descrito sus problemas de salud con humor: "No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha ni rodilla izquierda ni rodilla derecha.De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda".

"Para ser honesto contigo, no queda mucho de mí", agregó. "Pero aquí estoy. Y no puedo agradecerles [lo suficiente], ustedes son las personas que me hicieron."

La batalla de Elton John por poder ver

Todo comenzó en septiembre pasado, cuando Elton compartió en redes sociales que había contraído una infección ocular durante unas vacaciones en Francia. En ese momento, la infección afectaba únicamente uno de sus ojos, y el artista expresó esperanzas de recuperación: "Me estoy recuperando, pero es un proceso lento".

Sin embargo, en las semanas recientes, la infección avanzó y ahora afecta ambos ojos, dejándolo completamente sin visión. Aunque la situación es compleja, los médicos no descartan que pueda recuperar parcialmente la vista una vez que la infección sea tratada.

En una reciente entrevista con el programa de televisión 'Good Morning America', Elton admitió sentirse optimista sobre su recuperación, aunque confesó que no tiene energía para volver al estudio de grabación.

"Hay esperanza de que todo estará bien, pero estoy un poco estancado en este momento. Ir al estudio y grabar, no lo sé", comentó.

David Furnish, su mayor apoyo

En este momento crucial, su esposo David Furnish ha sido su pilar. Elton ha expresadoen múltiples ocasiones su agradecimiento hacia él, destacando el apoyo emocional y práctico que le ha brindado. "Mi marido ha sido mi roca. No puedo asistir a muchos ensayos, pero me encanta escuchar lo que sucede, y esta noche sonó espectacular", compartió emocionado.

A pesar de las dificultades, Elton John sigue enfrentando su situación con un toque de humor y gratitud. Durante el estreno de su documental, bromeó sobre su estado físico: "Para ser honesto contigo, no queda mucho de mí. Pero aún estoy aquí. Y no puedo agradecerles lo suficiente, ustedes son las personas que me hicieron".