Si alguien ha demostrado que las críticas de los internautas le resbalan, esa ha sido la artista mexicana Ninel Conde, quien está convencida de que necesita una nueva cirugía plástica en su cuerpo. ¿Qué se realizará? Te contamos más adelante.

Al parecer, el 'Bombón asesino' no está conforme con su apariencia física y pese a los malos comentarios sobre la cantidad de cirugías a las que se ha sometido, ella insiste en que debe entrar a quirófano una vez más.

Se desconoce cuándo lo hará, pero lo que sí es un hecho, es que se someterá a un nuevo retoque para lucir más joven a sus 48 años o al menos así lo dejó saber en un en vivo en Instagram.

Conde mejorará sus bustos, a pesar de que antes se había colocado implantes.

"Para que hablen con provecho, siento como que me quisiera levar así (los pechos). O sea, no están caídas porque entonces estarían más abajo, pero la moda es como más así (altas), ¿No?", comentó en la dinámica en la que compartía con sus internautas.

Una operación por salud

Luego de bromear con el hecho de mejorar sus senos, la artista mexicana explicó que realmente lo hará por salud debido a que tiene un tumor.

"Tengo una pequeña bolita que es benigna, benignísima. Ya me hice la mamografía y todo, y lo que me recomendaron es que fuera con cirujano plástico a que me checara, qué es la bolita que tengo ahí", detalló la actriz y cantante.

Seguidamente, dijo que podría aprovechar la entrada al quirófano para considerar otros procesos, sin aclarar que serían estéticos.

"Y pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga que suceder", concluyó.

Se defiende ante las críticas

En una aparición pasada, el 'Bombón asesino' arremetió contra quienes critican sus constantes visitas al cirujano plástico.

"No sé por qué hacen unos acercamientos nada más para hacerme bullying en las entrevistas. Por eso yo ya no doy entrevistas, me estresa, me estresa muchísimo", concluyó.

Para Ninel es importante mantenerse bella y luego de cada tratamiento estético que se ha realizado en su cuerpo o en su rostro, explica que se deben a los estándares inalcanzables que según ella exigen en el mundo del entretenimiento.

Perdió demanda contra periodista

Conde aparece hablando de su próxima cirugía luego de que la periodista Anabel Hernández anunciara que había perdido la demanda interpuesta por daño moral tras exhibir su relación con el narcotraficante Arturo Bertrán Leyva en el libro 'Ema y las otras señoras del narco'.

"En mi libro Ema y las otras señoras del narco revele el nombre de diferentes mujeres famosas, una de ellas, Ninel Conde; le dediqué el capítulo 'El Bombón Asesino' y afirmé categóricamente en base a testigos directos de los hechos y en documentos que se encuentran la Fiscalía General de la República, que a señora Conde había tenido una relación íntima con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y que se había prestado a lavar dinero de esa organización criminal", reveló la escritora.