La controversia que protagonizó Eugenio Derbez y su crítica a Selena Gómez ha tenido repercusiones no solo para el comediante, sino también para su familia, especialmente para su hijo José Eduardo Derbez.

En medio de este revuelo, el también actor José Eduardo Derbez ha decidido compartir su perspectiva sobre cómo las críticas dirigidas a su padre han impactado al círculo familiar.

¿Qué dijo?

Durante un encuentro con los medios, José Eduardo expresó que ha optado por mantenerse alejado de los comentarios en redes sociales. "Siempre que pasa algo con mi papá, la gente va y se desquita con nosotros", comentó.

José Eduardo enfatizó que leer los mensajes negativos podría llevarlo a sentirse "triste o deprimido", razón por la cual ha decidido protegerse emocionalmente de críticas como estas.

"Siempre que pasa algo con mi papá la gente va y se desquita con nosotros, no entiendo por qué, pero así funciona. Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque sino o te afecta o terminas triste y deprimido. Yo no puedo hacer nada, si la gente viene y se desquita", expresó.

José Eduardo habló sobre Selena en 'Emilia Pérez'

Los periodistas aprovecharon el encuentro para pedirle su opinión sobre la participación de la cantante en la película nominada a los Globos de Oro. "¿En lo personal tú qué opinas del trabajo de Selena en la película?" fue cuestionado.

A lo que el joven actor respondió: "Es que no la he visto, entonces no te sabría decir".

Nuevamente fue cuestionado sobre si conocía algún trabajo anterior de Selena para conocer su opinión sobre su trabajo, pero tal parece que José Eduardo no es un fan de la intérprete de 'Love you like a love song' pues reiteró que no ha visto nada de ella.

"Bueno creo que vi algo de unos magos ¿No? pero hace muchos años", fue lo único que comentó José Eduardo al respecto.

También habló de Belinda

Durante la entrevista al penúltimo hijo de Eugenio le mencionaron a la cantante Belinda, quien salió en defensa de Selena y se fue en contra de su papá por su falta de tacto. Sin embargo, el joven de 32 años confesó que no se enteró de eso.

"El de Belinda no me entré fíjate", respondió.

José Eduardo además se tomó un momento para reflexionar sobre lo sucedido y dijo que se mantiene enfocado en su carrera profesional y asegura que está "muy contento" con lo que está logrando. "Cada quien es libre de opinar y decir lo que quiera", añadió, mostrando una actitud bastante positiva.

Además de lidiar con la controversia familiar, José Eduardo también enfrenta sus propios desafíos, pues recientemente se estrenó como nuevo padre tras el nacimiento de su primogénita Tessa, fruto de su relación con la modelo Paola Dalay.