A finales de los 90 el merengue estaba en su mejor momento, Elvis Crespo fue parte de la historia con el tema 'Suavemente', convertido en un clásico de la música latina y que el público sigue coreando en la actualidad.

En una reciente entrevista con el comunicador Chente Ydrach, el artista, quien acaba de lanzar una nueva versión del tema con Luck-Ra y promueve su próxima gira 'Poeta Herío' reveló cómo nació la canción que le ha dejado muchas ganancias en sus cuentas de banco y el reconocimiento del público.

"Yo tenía un contrato en Sony que yo no podía meterme al estudio sin su consentimiento, eso yo lo había firmado y a mí me importó un carajo, yo llamé a los músicos a las tres de la mañana, grabé de madrugada. Conseguimos un inversionista, el mismo de Montañez, e hice el disco", comenzó diciendo.

Posteriormente, recordó cuando se separó del 'Grupo Manía' y cómo presentó su primer álbum.

"Cuando ya el Grupo Manía sigue teniendo éxito con el nuevo integrante, con Chino, pues ya vino Gazmey, el papá de Anuel, era el A&R, y me dice: 'Oye, queremos comenzar a producirte' y yo le dije: 'No, ya yo lo terminé'. '¿Cómo que ya tú lo terminaste? Tú no podías hacer eso'. 'Pues ya lo hice' y vino Gazmey y dijo: 'Wow, esto está bien bueno, pero vamos a sacarlo cuando entendamos que sea posible", contó.

La depresión como motivación para un nuevo tema

También reveló que la depresión se apoderó de él luego de ver que su álbum no salía.

"Papi, y el disco no me lo sacan brother... Pasa agosto y no lo sacan, septiembre y no lo sacan. Comienza el negativismo a apoderarse mí. En un momento de depresión, jugando PlayStation con el hijo mío que tenía como seis años, cuquito, me voy para el baño y ahí me frustraba y empiezo 'Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez'. Voy a jugar PlayStation otra vez y el hijo mío me da un jonrón en PlayStation y comienza: 'Suavemente, bésame' y yo me le quedo mirando y digo: 'Cuquito, ¿Dónde tú escuchaste eso?', y me dice: 'No sé, la escuché en un lado'. Papi, solté el PlayStation, me fui, comencé a escribir la canción y llamo al ingeniero de sonido y le digo: 'Dame una cita para el estudio que me nació otra canción'", recordó.

Al principio, el especialista en sonido le dio la espalda, pero luego reaccionó.

"El ingeniero me dice: 'Que inseguro tú eres. Tu disco está bueno, deja que Sony lo saque el año que viene' y yo le dije: 'Tranquilo, yo consigo otro estudio' y me dijo: "No, no está bien, vente. Vamos a hacerla, yo te ayudo", concluyó.

Y fue así como nació 'Suavemente', el tema promocional del disco con el mismo nombre, que alcanzó el número uno en la Billboard Hot Latin Tracks en 1998 y que permaneció en la cima durante muchas semanas.

A partir de allí, la carrera de Crespo ha sido imparable. En la actualidad tiene 12 placas discográficas a su haber, entre ellas 'Píntame', 'Los Monsters' y 'Saboréalo', todas exitosas, pero nunca superando a 'Suavemente'.