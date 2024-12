El mundo de las telenovelas latinoamericanas se vistió de luto tras la confirmación del fallecimiento de la icónica actriz Margalida Castro, quien dejó este mundo a los 83 años. Encabezando los homenajes está la reina del género, la actriz mexicana Victoria Ruffo.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por Claudia Serrato, la manager de Castro, quien se mostró bastante conmovida.

"Con profunda tristeza en el alma les comunico que mi grandiosa actriz y amiga Margalida Castro falleció víctima de un cáncer que fue descubierto hace muy poco", fue parte del gran escrito que le dedicó a Margalida.

Victoria Ruffo lamenta la muerte de su compañera

Serrato no fue la única que le rindió homenaje a la primera actriz, muchas personalidades del entretenimiento también expresaron sus condolencias públicamente, tal es el caso de su colega y amiga, la actriz Victoria Ruffo.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta de X, donde expresó su tristeza y admiración por la trayectoria de Castro, la describió como una "gran compañera, gran actriz y maravilloso ser humano".

Ambas compartieron elenco en la exitosa telenovela 'Victoria', transmitida por Telemundo.

DEP mi querida Margalida Castro! Gran compañera gran actriz y maravilloso ser humano!🙏🙏🙏 — victoria ruffo (@victoriaruffo31) December 19, 2024

Se despiden en las redes sociales

El actor Juan Pablo Espinoza, con quien Margalida trabajó en la exitosa telenovela colombiana 'El Secretario', se mostró bastante conmovido y le dedicó varias publicaciones en su honor.

"Mi Marga 💜Te Amo, te amo con todo mi corazón, por cada abrazote, por cómo me has inspirado toda mi vida, por tu amor incondicional que jamás me juzgo ni juzgo a nadie, un amor que realmente define lo que es el amor incondicional.", es solo una parte de todas las palabras que le dedicó.

A través de las historias de Instagram también le expresó su cariño con una linda fotografía en la que escribió: "Gracias por tanto. Temo mi churra divina".

El actor Fabián Mendoza también recordó uno de los momentos en los que pudo compartir con la actriz en la telenovela 'El Secretario': "Un honor haber compartido esta escena final de El Secretario contigo mi @margalidacastroficial y @espinosajuanpa un hermoso proyecto y un privilegio conocer a una mujer única y especial, un verdadero Encanto."

Lorna Cepeda, actriz de 'Yo soy Betty, la fea', le dio las gracias: "Mi Marga divina, por siempre en nuestros corazones, gracias".

Martha Isabel Bolaños, la reconocida actriz colombiana se expresó en sus historias de Instagram donde escribió: "Feliz regreso a la fuente dulce Margalida, gracias por tanto".

Bibiana Navas, la actriz y productora colombiana, fue otra de las que le dedicó una sentidas palabras a través de una publicación en la misma red social.

"Buen viaje mi querida margalida!!! We will miss you . 😥 gracias por todos los momentos compartidos , por ensenarme la importancia de perseverar y ser feliz como tu, siempre una resiliente total", escribió.

Margalida Castro no solo fue una actriz; fue un símbolo del talento colombiano que brilló intensamente durante más de seis décadas.

Su muerte representa una gran pérdida para todos aquellos que crecieron viéndola actuar y para quienes continúan siendo influenciados por su trabajo.

A medida que los homenajes continúan fluyendo, queda claro que Margalida Castro vivirá en los corazones y recuerdos de quienes la amaron y admiraron.