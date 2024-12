Carla Morrison cerró el 2024 con un material que está impresionando a muchos fans, pero no solo a los de ella, sino también a los de Billie Eilish.

La cantante y compositora mexicana compartió en redes sociales un impresionante cover de 'Birds of a Feather' de Billie Eilish.

La versión de Morrison capturó la esencia de la canción original, añadiendo su toque distintivo. Su voz suave y emotiva se adaptó perfectamente al estilo de Eilish, creando una interpretación única que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

@carlamorrison Birds of a feather, we should stick together, I know ❤️ ♬ sonido original - carla

Morrison y Eilish ya habían cruzado caminos musicalmente

La historia comenzó cuando Eilish reveló ser una gran admiradora de la cantante mexicana. La joven estrella pop compartió que la canción 'Eres tú' de Morrison fue una inspiración clave para su hit 'Wish You Were Gay'.

Eilish descubrió la música de Morrison a los 11 años y quedó cautivada por su voz. "Ella tiene esta voz suave, hermosa, tierna, sexy. Es increíble, la amo tanto", expresó Eilish en una entrevista.

La influencia de Morrison en Eilish va más allá de la admiración. La estructura de acordes de 'Eres tú' sirvió como base para 'Wish You Were Gay'. Eilish explicó: "Aprendí 'Eres tú', que me encanta y era una canción que solía cantar todo el tiempo. Me encantaban tanto esos acordes que los tocaba constantemente".

Esta revelación sorprendió gratamente a Morrison, quien compartió su emoción en redes sociales. "Nunca dejes de hacer lo que más amas, nunca sabes que estás inspirando", escribió Morrison, agradeciendo las palabras de Eilish.

La conexión entre ambas artistas demuestra cómo la música trasciende fronteras e idiomas. Eilish, una figura prominente del pop contemporáneo, encontró inspiración en una cantante mexicana independiente, creando un puente entre dos mundos musicales aparentemente distantes.

La admiración de Eilish por Morrison se hizo aún más evidente cuando se difundió un video de la artista estadounidense interpretando 'Eres tú' en español. Este cover demostró no solo el respeto de Eilish por Morrison, sino también su habilidad para cantar en un idioma que no es el suyo.

El gesto reciente de Morrison al versionar "Birds of a Feather" cierra un círculo de inspiración mutua. Su interpretación captura la esencia de la canción original mientras añade el toque característico de Morrison, creando una versión que ha cautivado tanto a sus fans como a los de Eilish.