El año 2024 pasará a la historia como un parteaguas en la industria de la música internacional, con el arresto y posterior escándalo por las acusaciones contra Sean 'Diddy' Combs. También marcará un antes y un después en la forma en la que se ejercen las relaciones públicas en Hollywood, con el escándalo provocado por la querella de Blake Lively contra Justin Baldoni, en el contexto de su película 'It Ends With Us' o 'Cerrar el Círculo', como se llama en español.

Sin embargo, no son los únicos terremotos que se vivió en el mundo del entretenimiento. Los nombres de Liam Payne, Jennifer López, Ben Affleck, la princesa de Gales Kate Middleton, sumados a los de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Peso Pluma, Eugenio Derbez y Selena Gomez y Carolina Sandoval entre otros, marcaron grandes escándalos en este año que termina.

Escándalos de famosos en 2024

La complicada vida amorosa de Peso Pluma

Recién comenzado el año, el artista mexicano Peso Pluma protagonizó la primera gran polémica de 2024 con su muy pública infidelidad, mientras estaba en una relación con la artista argentina Nicki Nicole. En Instagram, la joven confirmó su separación tras la traición y compartió el siguiente mensaje: "Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida".

Ese no fue el único escándalo que protagonizó la superestrella de los corridos tumbados.Luego se dijo que pasó un tiempo recluido en el Centro de Rehabilitación de Jalisco '5 lunas de Maluri' por problemas de adicciones. Luego, Peso Pluma tuvo una ruptura muy pública con la influencer Hanna Howell y en el otoño se afirmó que sale con la nieta del narcotraficante mexicano El Azul.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

El cantautor mexicano anunció la rupturacon su ahora ex Cazzu, la artista argentina y madre de su única hija Inti. Pocos días pasaron antes de que comenzaran a viralizar los momentos que Nodal vivía con su nuevo amor: Ángela Aguilar. La pareja se casó tres meses después.

A finales de 2024,la hija de Pepe Aguilar y el 'mariacheño' viven felices en matrimonio y derrochan amor por donde pasan. Cazzu, por su parte, se ha desahogado con su música y retomó su carrerga musical.

Un amor de tres

El drama entre Sabrina Carpenter, Shawn Mendes puede que haya comenzado en la primavera de 2022, pero los artistas lo resucitaron en 2024. Primero fue Sabrina contando en su primer disco 'Short N' Sweet' como fue que el artista canadiense la dejó por su ex latina.

Luego Camila lanzó varias indirectas contra Sabrina durante la temporada de premios. A principios de diciembre Shawn hizo importantes revelaciones sobre su sexualidad y confesó que la historia que cuenta Sabrina en 'Taste' tiene mucho de verdad.

Beéle y Micro TDH marcados como infieles

En el mundo del reggaetón los escándalos también tocaron la infidelidad. Primero fue la confirmación de la relación entre Beéle y la influencer venezolana Isabella Ladera, que comenzó cuando el artista colombiano seguía casado con Camila Rodríguez, la madre de sus hijos.

Luego, una fan del artista urbano venezolano Micro TDH contó que tuvo un romance fugaz con él. La novia de Micro terminó con él a través de las redes sociales. El escándalo aumentó la cantidad de seguidores de la influencer y modelo venezolana, quien cerró el año protagonizando uno de los videos más populares del año.

Los divorcios más complicados de 2024

Mientras que los solteros se metieron en enredos emocionales, los mal casados están protagonizando divorcios complicados no solo por el dolor que representa terminar un matrimonio, sino por lo complicado que puede ser desarmar la sociedad conyugal en lo que se refiere a lo financiero.

Jennifer López y Ben Affleck

La pareja de superestrellas retomó su amor en 2022, luego de varios años separados y de probar otras relaciones. Tanta era la magia de su amor que decidieron casarse rápidamente, pero dos años después el hechizo se había acabado.

El 20 de agosto de 2024, La Diva del Bronx interpuso la demanda de divorcio y alegó que se separaba por diferencias de personalidad, problemas de estado de ánimo, ritmo acelerado de la relación, entre otros tópicos. Se desconoce cómo van las negociaciones entre ellos, aunque en público se les ha visto cordiales. Lo que es cierto es que hay mucho dinero involucrado, pues se casaron sin separación de bienes.

Carolina Sandoval se divorcia sin paz y por dinero

Cuando Nick Hernández interpuso una demanda de divorcio contra su esposa Carolina Sandoval pareció quitarle el pin a una potente granada. Poco después,en un En Vivo en Instagram, el empresario venezolano explicó que su separación no es por falta de amor, sino por graves problemas financieros. De hecho, aseguró que la presentadora ejecuta gastos innecesarios lo que ha llevado sus finanzas al piso.

La reacción de La Venenosa ha sido implacable y la guerra ha incluído más revelaciones de ambas partes y hasta manipulación con los viajes de la hija que tienen en común.

Daddy Yankee y Mireddys hablan hasta de cárcel

Hay divorcios que se pronostican, otros que se ven venir. El de Daddy Yankee y Mireddys González no cae en ninguna de esas categorías, mucho menos la virulencia que se ha desatado entre ellos por culpa de la fortuna que amasaron juntos gracias a la carrera artística del Big Boss del reggaetón.

Las cosas entre ellos están tan mal que el abogado de Yankee llegó a pedir cárcel para su futura exesposa y madre de sus dos hijos menores.

Crímenes, infidelidades y desapariciones en la realeza en 2024

Las casas reales europeas tuvieron un año movidito, comenzando por las noticias de que el Rey Carlos III y su nuera, la esposa de su hijo el Príncipe William, tenían cáncer, así como un asalto al Castillo de Windsor. Sin embargo, las malas noticias no solo fueron de salud. También hubo pruebas de infidelidades, desapariciones y hasta acusaciones de violación.

¿Dónde está Kate Middleton?



La ausencia de la Princesa de Gales fue uno de los temas más comentados del año. Incluso después de que se intentara parar con las especulaciones y se anunció que estaba en tratamiento contra el cáncer, las preguntas no pararon. La polémica se agravó con la difusión de fotos alteradas de parte de las oficinas de William y Kate.

En su momento se llegó a decir que estaba muy grave y hasta se habló de su muerte.

La infidelidad del Rey de España

Parecía que el exilio de Juan Carlos I de España a los Emiratos Árabes Unidos en 2020, con la intención de alejarlo de la controversia tras revelar la supuesta implicación del Rey emérito en casos de corrupción.

La paz solo le duró dos años. El escándalo que envolvió al padre de Felipe VI en 2024 fue de faldas. Desde el verano han salido al público grabaciones que confirman su amor con Bárbara Rey, una de las más reconocidas vedettes, actrices y presentadoras de España. Como si eso fuera poco, la publicación holandesa Privé publicó imagenes de la infidelidad de Juan Carlos a su esposa la reina Sofía.

El príncipe acusado de violación

A Noruega también llegaron los escándalos. El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette Marit, entró a prisión por ser el principal sospechoso de dos violaciones.

"Marius Borg se enfrenta a graves acusaciones, de las que corresponde ocuparse a la policía y a la justicia. Estoy convencido de que harán un buen trabajo", comentó el príncipe heredero del trono noruego, Haakon en la televisión pública NRK.

Muertes inesperadas

Este año murieron muchos famosos como la estrella de '90210' Shannen Doherty, quien falleció tras años luchando contra el cáncer. Silvia Pinal y Dulce dejaron grandes vacíos en el espectáculo mexicano y el deporte le dijo adiós a grandes como el béisbolista Fernando Valenzuela. Sin embargo, nada fue tan inesperada como el del artista británico Liam Payne.

Payno parte a los 31 años

El fallecimiento el 16 de octubre del artista británico y miembro de la banda One Direction sigue provocando ondas polémicas. Liam estaba en el hotel CasaSur de Buenos Aires cuando cayó del balcón del tercer piso.

Su funeral marcó el primer reencuentro público de sus compañeros Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson desde el fin de la Boy Band más exitosa de la historia. Al ciere de 2024 siguen las investigaciones sobre qué provocó su muerte.

Caídas icónicas

Belinda rodó en París

La Beli hizo historia en el desfile de L'Oreal en la Semana de la Moda de París , donde sufrió una terrible caída que incluso le causó moretones.No obstante, algunos afirmaron que "lo fingió" para propagarse a nivel mundial. Pero ella, molesta con los comentarios mal sanos, salió para defenderse.

"Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L'Oreal, ni en ninguna otra; al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito, pues no, evidentemente, fue un accidente que a cualquiera le pasa, y una gran lección para mí", afirmó en entrevista para la revista Elle.

Alejandra Guzmán y su aparatosa caída

La rockera revolucionó a las redes sociales y medios de comunicación tras caerse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de hecho, alegan que estaba en estado de ebriedad.

Por su parte, la artista asegura que el incidente fue provocado por sus detractores, quienes, según ella, le pusieron el pie.

"Prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores. De lo que no hablan los medios", escribió en Instagram. El mensaje acompañó a una fotografía de la parte de su cuerpo donde recibió el mayor golpe.

Escándalos sexuales de 2024

Diddy y su imperio de crímenes

El artista y empresario estadounidense Sean "Diddy" Combs fue arrestado en septiempre, luego de ser acusado por las autoridades federales en Nueva York de gestionar un imperio de crímenes sexuales y tráfico de personas con intención de prostitución desde 2008.

La importante medida ocurre 10 meses tras denuncias públicas de abuso sexual y de otras formas contra el gigante de la música.

Jay-Z es salpicado por escándalo de Diddy y comienzan acusaciones en su contra

El nombre del esposo de Beyoncé comenzó a dar vueltas desde que Diddy fue arrestado. El primer caso en contra de Jay-Z fue introducido en los tribunales en diciembre con una mujer, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, lo acusó de haberla violado cuanto tenía 13 años.

Hollywood pelea y tiembla

La meca del cine no es ajena a los escándalos, pero este 2024 la conmoción pareció correr la cortina para dejarnos ver cómo se manejan las campañas más sucias de publicidad. La mayor polémica, que llegó al cierre del año, viene cortesía de la película 'It Ends With Us'. El filme, que toca la violencia doméstica, está en el centro de una querella judicial interpuesta por la actriz y productora Blake Lively contra Justin Baldoni, quien fue el director y su coprotagonista en la cinta.

Blake acusa a Baldoni de acoso sexual, mala praxis laboral y de orquestrar una campaña de desprestigio en su contra en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Eugenio Derbez, Selena Gómez y 'Emilia Pérez'

La cinta del director frances Jaques Audiard ha hecho mucho más que quedarse con la mayoría de los premios en la industria del cine europeo, comenzando por la Palma de Oro a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes (fue en conjunto para sus actrices principales Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz). Ahora está nominada a los Globos de Oro y ya es precandidata en varias categorías de los Oscar.

Sin embargo, en el mundo de habla hispana 'Emilia Pérez' se ha dado a conocer por las críticas a que ninguna de las principales actrices (Paz tiene un papel menor) es mexicana y que se grabó principalmente en Francia, a pesar de que la historia transcurre en México y cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que al tener que esconderse cumple su sueño de convertirse en una mujer transgénero.

También ha sido muy cuestionada por el español y la actuación de Selena. Incluso, Derbez se metió en un gran problema al criticarla duramente.

Obviamente, esto no fue lo único que provocó intensos comentarios en el mundo del espectáculo. También causaron polémicas las grandes transformaciones físicas de los famosos, la participación de las celebridades en las elecciones de Estados Unidos y hasta como series como la de los hermanos Menéndez han impactado el mundo real y podrían afectar el futuro de Lyle y Erik Menéndez.

Algunos de estos escándalos no terminaron este año. Traen cola para 2025 y, claro, vendrán más.