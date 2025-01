El 2025 arrancó con chispas que nadie vio venir en pleno Times Square cuando Danilo Carrera, uno de los actores más cotizados de la televisión, cayó rendido ante los encantos de Yailin "La Más Viral".

La rapera dominicana, quien recientemente declaró estar soltera, fue una de las estrellas invitadas a la celebración de Año Nuevo organizada por Telemundo, donde compartió escenario con Carrera. Lo que empezó como una presentación común terminó en un divertido intercambio de coqueteos frente a las cámaras.

"A mí se me fue el frío": Danilo Carrera cae ante Yailin

El actor ecuatoriano de 35 años no perdió oportunidad para halagar a Yailin durante la transmisión en vivo. "Guapísima. Yo me puedo estar enamorando si seguimos aquí, entonces sigamos con esto porque yo caigo rápido. A mí se me fue el frío, se me fue todo, hasta la lluvia", comentó con una sonrisa mientras admiraba a la rapera.

Por su parte, Yailin, de 22 años, no se quedó atrás y devolvió el cumplido al actor, quien no pudo ocultar su nerviosismo. La química entre ambos fue evidente, y los espectadores no tardaron en inundar las redes sociales con comentarios sobre la conexión inesperada entre las dos estrellas.

Yailin deslumbró con su estilo en Times Square

La intérprete de "Chivirika" fue una de las artistas más comentadas de la noche no solo por su interacción con Danilo, sino también por los dos impresionantes looks que lució. Primero, un vestido azul lleno de pedrería con un doble escote que la hizo brillar en el escenario del Empire State Building. Más tarde, Yailin cambió a un elegante atuendo rosa con destellos que evocaba el glamour clásico de Hollywood.

La rapera dejó atrás la polémica que ha rodeado su vida amorosa en el último año, incluidos sus matrimonios con Anuel AA y los turbulentos meses junto a Tekashi 6ix9ine. En esta ocasión, Yailin demostró que está lista para empezar una nueva etapa con estilo, confianza y, al parecer, dispuesta a abrir su corazón nuevamente.

Aunque no se sabe si lo que ocurrió en Año Nuevo quedará solo en un momento espontáneo frente a las cámaras, lo cierto es que Danilo Carrera dejó en claro su admiración por Yailin, y ella no pareció indiferente. ¿Será el inicio de algo más entre estas dos figuras del entretenimiento? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, los fanáticos y las redes no dejan de especular.