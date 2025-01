Los artistas latinos se destacan cada vez más en el mundo del espectáculo, cine, televisión y streaming son algunas de las plataformas en las que brillan, pero también en la música dejan su buen sabor. Especialmente las mujeres latinas.

Cantantes como Karol G, Shakira, Daddy Yankee, Maluma, Don Omar se han convertido en referencia y han calado no solo en el público anglo, sino en gran parte del mundo.

Ahora, aunque ninguno de ellos forma parte del top 10 de canciones más escuchadas de la historia de Estados Unidos, sí tiene su representación latina y son tres mujeres ¡Muy queridas y muy famosas!

Se trata nada más y nada menos que de Cardi B, Camila Cabello y Mariah Carey, sí Mariah Carey, aunque es estadounidense de pura cepa, tiene una abuela venezolano. Te contamos.

Canciones de latinas más populares en la historia de EE.UU.

'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey

Por años, el himno de la Navidad en el mundo se ha mantenido en el primer lugar de lo más escuchado en Estados Unidos.

Mariah lanzó la canción en 1994 y desde entonces ha sido un rotundo éxito, cada Navidad le genera millones a su cuenta bancaria.

Pero lo cierto es que Carey se suma a esta lista, a pesar de ser estadounidense, por sus raíces latinas gracias a su padre, Alfred Roy Carey, un aeronáutico venezolano – afroamericano, cuyo abuelo cambió su apellido de Núñez a Carey luego de emigrar a Estados Unidos.

'Havana' de Camila Cabello

La actriz cubano mexicana también forma parte de este importante listado. Alcanzó el sexto lugar con 'Havana', un tema que lanzó en 2017 en colaboración con el rapero Young Thug.

Además, la canción fue la segunda estrenada de su álbum debut titulado 'Camila' y en noviembre del mismo año compartió el remix con nada más y nada menos que el exponente número uno del reguetón: Daddy Yankee.

Cardi B

La artista estadounidense con raíces dominicanas es afortunada y su talento sin duda la respalda. Ella, a diferencia de Carey y Cabello, tiene dos de sus temas en el top: 'Bodak Yellow' en el séptimo puesto y 'I Like it', que lanzó en 2018 junto a los reguetoneros Bad Bunny y J Balvin en el noveno lugar.

Billie Eilish con 'Bad Guy', Eminem con 'without me', Billie Eilish y Khalid con 'Lovely', Bebe Rexha con 'Meant to be', Taylor Swift con 'shake it off' y Ariana Grande con '7 Rings' también forman parte del listado estadounidense que pudiera cambiar en el transcurso del año.

¡Felicidades!