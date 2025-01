La actriz y empresaria mexicana Bárbara de Regil está siendo criticada duramente en las redes sociales por el trato que le dio a Roxana González, una emprendedora de productos para bebés. A diferencia de otros casos, parte de la internet la está defendiendo, pero los que la condenan le están dando con todo.

Todo comenzó cuando Bárbara le escribió a la empresaria pidiéndole dos bolsos para pañales. Según Roxana, Bárbara se mostró interesada en sus productos y le envió un mensaje amable al que ella respondió emocionada. Sin pensarlo dos veces, le mandó las pañaleras de cortesía.

Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando la actriz ni las mencionó en las redes sociales, como mandaría una mínima cortesía.

"Me motiva mucho lo que dice y me dolió en el alma la experiencia que tuve con ella. Cuando iniciábamos la marca, llevábamos meses. Bárbara nos siguió y nos mandó mensajito a nosotros, se portó superlinda, la persona más amable, así como la ven en sus redes sociales", explicó la emprendedora.

¿La explicación?

Según Roxana, la artista le dijo que no sacaría nada porque no quería que la gente pensara que estaba embarazada. Incluso, Bárbara le había expresado interés en tener otro hijo, pero le dijo que no era el momento adecuado para ella.

"Se puso seria y me dijo: 'Oye, no. La gente se va a confundir, va a pensar que estoy embarazada. Yo estoy buscando embarazarme hasta el año que entra; entonces, ya cuando me embarace, lo subo'. Pero no subió nada", agregó Roxana.

Considerando que todo esto pasó en 2018 y estamos en 2025... ha tardado bastante en cumplir con su promesa.

¿Por qué estalló el tema ahora?

La artista tampoco ha quedado embarazada, obviamente. Lo más interesante de este caso es que Roxana acaba de contar su experiencia, al incluir a Bárbara en su lista de "famosos con los que no debes trabajar".

Las reacciones estaban divididas.

La controversia generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos critican a Bárbara por no cumplir con lo que se esperaba tras recibir los productos, mientras otros defienden su postura. Muchos argumentan que ser famosa no implica estar obligada a promocionar productos que recibe como regalo.

Para otros, el problema es que Bárbara pidió las pañaleras, no se las mandaron como regalo. Otros hablan de cortesía básica.

"Yo sí creo que si un "famoso" o influencer, quien sea, te quiere pedir algo regalado, sí es justo que se haga un intercambio de menciones, no pueden pretender obtener algo a cambio de nada, es un abuso", dice un comentario.

"No es la primera vez que se quejan de Bárbara de Regil por ese tipo de cosas", agregó otro.