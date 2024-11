La periodista mexicana Adela Micha es una de esas mujeres que llama a las cosas por su nombre y rara vez se deja ganar por la emoción. Sin embargo, eso fue justamente lo que pasó durante el más reciente episodio de su podcast 'La Saga', donde tuvo como invitado al presentador de televisión Marco Antonio Regil. Hubo lágrimas y no fueron únicamente de él.

El presentador de televisión le contó a Adela sobre cómo había sido perder a su madre, quien falleció hace siete años por complicaciones a raíz del Alzheimer. Marco Antonio señala como fue él quien se hizo cargo de sus cuidados y cómo su ausencia le afectó dejándolo sin un motivo para seguir.

"Mi madre me lo agradecía, mi familia me lo aplaudía. Eso es lo más bello que yo he hecho en mi vida. Cuando fallece mi mamá ese rol se muere. Mi mamá fue mi hija y mi terapeuta me decía 'te quedaste huérfano y te quedaste sin hija'. Me quedé sin rol", expresó Marco Antonio.