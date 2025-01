Luego de un año de haber anunciado la ruptura de su relación con el bailarín español Toni Costa, la modelo Evelyn Beltrán cumple lo que prometió: contar absolutamente ¡TODO!

Por primera vez, la mexicana radicada en Austin – Texas habla abiertamente de su ex y la razón que los llevó a separarse definitivamente a pesar de mostrar la mejor relación en redes sociales.

En febrero de 2024, ambos decidieron compartir la noticia y aseguraron que se separaban en "buenos términos". Pero desde octubre de 2023 le habían puesto punto final a su romance, según comentó Evelyn en una pasada entrevista en la que no quiso ahondar en detalles.

Ahora, un año después de revolucionar las redes sociales con su polémica ruptura, decide compartir detalles de lo ocurrido en entrevista exclusiva para People en Español.

"Fue muy injusto que a mí me hayan culpado de algo que no hice. Yo lo único que hice fue enamorarme. Ahora siento que fui la tapadera y que conmigo él se limpió sus manos y se limpió de todo lo que decían de él. No sabía en lo que me metía", comenzó diciendo la mujer.

Así mismo, aseguró que debía sanar y estar en paz para poder explicar lo que realmente sucedió.

Dejó a Toni como un desleal

Evelyn relató que la tormento en su relación comenzó en el segundo año de amores y todo por culpa de infidelidades.

"Empecé a ver mensajes con mujeres. Se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado. Cuando conocí a Toni, yo estaba sana, era una persona que tenía mucho amor para dar, él estaba muerto en vida, no tenía donde vivir, no tenía hogar, estaba en depresión y sé que fui luz en ese momento para que él volviera a brillar", contó.

Ante las reacciones de Toni sobre las supuestas infidelidades, ella comentó: "El único error que hice fue no borrarlos".

Seguidamente, confesó que se sintió utilizada por el ex de Adamari López.

"Todo ese amor que tenía, se lo di hasta quedarme sin nada y cuando le di todo y él logró sus objetivos y sueños, ahí sentí que ya no le servía... Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica", añadió.

El punto de quiebre

Según Evelyn, fue ella quien tomó la decisión de separarse porque ya no se sentía plena.

"No veía futuro con él, ni él ni yo veíamos futuro, pero fui yo quien rompió la relación porque no estaba avanzando. Fue cuando vi un video de él (en una entrevista) con Alejandro Chabán, que me hizo ver como si yo fuera su colágeno. Ahí yo dije: 'Yo no soy colágeno de nadie, yo soy una persona que tiene sentimientos'... Ese video se hizo viral y ahí se me abrieron los ojos", aseguró.

Beltrán le desea lo mejor a Costa en su nueva relación con la presentadora costarricense Libni 'Mimi' Ortiz y confirmó que ella también se dio una nueva oportunidad con un empresario llamado Enrique, al que describe como un "ángel" que llegó a su vida.