La trágica historia de amor de Julián Figueroa e Imelda Garza pareció dejar de escribirse con la muerte del artista hace casi dos años. Lamentablemente, incluso después de su desaparición física, las malas noticias siguen. Ahora es su pequeño José Julián el que está en el medio.

Y es que la decisión de la abuela paterna Maribel Guardia de demandar a Imelda por la custodia del niño ha vuelto a poner la lupa sobre estos dos jóvenes que se enamoraron, se juraron el "hasta que la muerte nos separe" y tuvieron a un hijo.

El amor entre Julián e Imelda

Su historia inició en 2013. Se comenzaron a ver en el teatro, a donde Julián acompañaba a Maribel. Posteriormente disfrutaron juntos de una fiesta en Monterrey – Ciudad de México, donde se convencieron de que eran el uno para el otro.

"Él iba acompañando a su mamá a una obra de teatro y teníamos amigos en común, entonces nos conocimos ahí. Empezamos a platicar por WhatsApp. Yo me di cuenta de que le gustaba y él me gustó a mí. En noviembre de 2013 fue por mí a Tuxpan y me dijo que si quería ser su novia", reveló Garza en entrevista con Maxine Woodside para su programa de radio.

En redes sociales, Julián compartió lo feliz que estaba con la decisión que había tomado de unirse a Imelda.

"Hoy hace nueve años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia", comentó el artista en 2022.

A pesar de haber tenido una relación a distancia y de terminar en varias ocasiones por el mismo tema, el amor prevaleció.

Pudo cumplir su sueño: tener su propia familia

En 2017 finalmente se casaron en una ceremonia privada con los familiares más cercanos de la pareja. Ese mismo año informaron el nacimiento de José Julián, su único hijo.

Figueroa se convirtió en padre a temprana edad, apenas tenía 22 años, pero en 2019 confesó que había sido la mejor decisión de su vida.

"Tener mi propia familia ha sido una de las decisiones más grandes de mi vida, estoy muy feliz", declaró al programa Ventaneando.

La infidelidad tocó la puerta

A pesar de la felicidad de tener a un nuevo miembro en su familia, en 2022 especularon que el cantante le estaba siendo infiel a su amada con otra mujer.

De hecho, se hicieron virales unas fotografías en la que Julián aparece besando a otra mujer que no es su esposa, pero ella lo perdonó.

"Mira, la verdad es que él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas. Eso que pasó, más que me pegara a mí, le pegó a él. Se arrepintió muchísimo, no se acordaba de lo que pasó. Yo me enojé... pero tuve algo de entendimiento porque al final he vivido muchos episodios con él cuando ha estado así", expuso Imelda al programa De Primera Mano.

La muerte los separó

Una infidelidad no pudo con su amor, Julián e Imelda cumplieron su palabra de estar hasta que la muerte los separara.

Lamentablemente, como un puñado al corazón, Garza tuvo que lidiar con la noticia de que su esposo había muerto.

La vida para Julián terminó a los 27 años y no solo dejó al amor de su vida desolado, también José Julián se perdió la oportunidad de crecer al lado de un padre.

"Me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas. Vuela alto amore, estás en un lugar mejor junto a tu papá", expresó Imelda en redes sociales días después de la muerte de su esposo.

El hijo de Julián Figueroa y Maribel Guardia murió el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Su deceso fue repentino y muy doloroso para su familia y para el mundo del espectáculo en general que todavía lloran su partida.

Una nueva oportunidad

Después de llorar por la partida de su amado, Imelda decidió darse una nueva oportunidad con el político Francisco Fernández Tovar, pero sin etiquetas definidas.

"No, no tengo novio. (Francisco) es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía", explicó en 'Venga la Alegría', en su emisión del 26 de junio de 2024.

Hasta la fecha no hay confirmación de una nueva relación de Imelda, pero lo cierto es que Julián vivirá por siempre en su corazón por el simple hecho de ser el padre de su único hijo.