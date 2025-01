Las subidas y caídas en la vida del actor estadounidense Charlie Sheen son más que conocidas. Incluso antes de que existiera la vida digital, se habían impreso ríos de tinta con sus aventuras buenas y no tan buenas. Las cosas fueron tan extremas en un momento que se temió por su vida, así que cualquier noticia relacionada con él era creíble. Lo que nadie se podía imaginar es que sus hijas gemelas estarían también en ese plan.

La que aparentemente lo pasó peor fue Lola Sheen. A sus 19 años, una de esas gemelas, hija de Charlie y Denise Richards, decidió abrazarse a la religión, después de enfrentarse a algunos de los momentos más oscuros de su vida.

La adolescente se abrió en las redes sociales, compartiendo cómo sus luchas la llevaron al cristianismo y su reciente decisión de ser bautizada.

"Cuando estaba en mi depresión más profunda, hubo un momento en el que me di cuenta de que había tocado fondo", escribió Lola en un sincero post de Instagram. "Me sentía tan perdida y desesperanzada, solo hacía lo necesario para poder llegar al día siguiente. Simplemente acepté que mi vida iba a ser así para siempre, y pensé que nunca volvería a reír de verdad."

Luego publicó una foto en una especie de tina, donde se busca repetir la ceremonia de bautizo en el río Jordan, descrita por la Biblia.

Lola, quien saltó a la fama junto a su madre en el reality show 'Denise Richards: It's Complicated', reveló que su vida empezó a cambiar cuando recurrió a su fe.

"Hasta que conocí a Jesús, no sólo mi Salvador, sino mi mejor amigo. Realmente no puedo explicarlo aparte de que fue sobrenatural, pero Jesús me encontró exactamente donde y cómo estaba, y Él se convirtió para siempre en mi sol", compartió.

"Empecé a confiarle mi vida a Jesús, cuando Él me eligió cuando nadie más lo hizo, y me amó cuando no me sentía digna de amor. Él me dio una luz, cuando yo no podía encontrar la mía, y me rescató de la oscuridad", añadió, compartiendo cómo "Jesús me salvó de la lucha contra la ansiedad severa, y me dio una paz que no tiene sentido.

Ahora me encuentro riendo de nuevo, en lugares donde sólo había llorado. Jesús cumplió su promesa de renovarme, y renovó completamente mi mente. Jesús es la única razón por la que estoy aquí hoy e hizo que mi vida valiera la pena.

Decidí bautizarme a principios de este año, porque lo superé sólo con la fuerza de Jesús, y estoy muy contenta de entrar en el año que viene, después de declarar públicamente a Jesús como mi Salvador".

Su viaje también la ha inspirado a crear un podcast basado en la fe y un canal de YouTube llamado Heavily Bonded.

Mientras Lola ha encontrado un camino de renovación espiritual, su hermana Sami Sheen, también de 19 años, ha tomado una dirección diferente, llamando la atención por su carrera en OnlyFans. Sami, que una vez describió su trabajo como "empoderador", publicó recientemente en las redes sociales su "contenido más arriesgado hasta la fecha" en el que lucía un top sin mangas.

Lola concluyó su post reflexionando sobre su bautismo, diciendo: "Estoy salvada para siempre por TU gracia, a través de la Fe. Te agradezco Jesús por todo, te amo y espero que estés orgulloso de mí".