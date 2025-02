Finalmente estrenó La Casa de los Famosos All Star y cómo era de esperarse, el drama y la polémica no se hizo esperar. La gran protagonista de los primeros conflictos en esta quinta temporada del reality de Telemundo no fue otra más que Niurka Marcos, quien arremetió con más de uno de sus compañeros de casa.

El primero de los desafortunados encuentros se dio entre Niurka y Paty Navidad mientras se saludaban. De forma efusiva, y aparentemente sin malas intensiones, Niurka comentó sobre el cuerpo de la actriz y modelo mexicana, destacando que antes "estabas más llenita pero ahorita estás bella".

Estos comentarios no fueron tomados de buena manera de parte de Paty, quien no titubeó en responder de forma contundente con un "las mujeres, todas son bellas con kilos menos, kilos de más. Hay cambios", haciéndole saber a Niurka que sus opiniones la habían incomodado.

A pesar de lo incómodo del momento y las tensiones que se desataron a raíz del breve intercambio de palabras, la artista cubana reconoció que se había equivocado, por lo que eventualmente se disculpó con su compañera dentro del show.

"Te ofrezco una disculpa. Yo no hablé de kilitos de más, yo hablé de que yo vi a una Paty diferente a la que estaba acostumbrada. Lo que sea que haya visto, te ofrezco una disculpa, fue imprudente mi comentario. Yo también cuando la cago, digo perdón", le expresó la vedette a Paty.

Si bien esta polémica no llegó a más, no fue la única en la que estuvo envuelta Niurka durante la primera noche al interior de la casa más famosa de la televisión. Durante el brindis de bienvenida, cada uno de los participantes dio algunas palabras expresando la emoción y sus expectativas de esta nueva temporada.

Tras el turno de Laura Bozzo, Niurka y Manelyk González se encontraron en la penosa situación de querer ser las siguientes al mismo tiempo. Esta coincidencia inofensiva, fue suficiente para alterar a la cubana quien se dirigió a la exAcapulco Shore con un "no seas payasa".

Ante la reacción, Manelyk se disculpó y solo comentó que ella quería ser la siguiente, pero que Niurka podía continuar. Esto elevó las tensiones en la mesa y Niurka fue rápida en abordar la situación refiriéndose a la influencer de forma indirecta con sus demás compañeros, mostrando sus claras intensiones de ignorarla.

"Vean que me está buscando la lengua y prometí portarme bien", comentó Niurka con los demás miembros reunidos en el comedor.

Como si eso no hubiese sido suficiente, Manelyk insistió en que Niurka realizara su brindis, lo que no fue de su agrado, provocando que le gritara "Cállate" a su compañera para luego continuar con sus palabras de bienvenida.

Este agresivo encuentro entre ambas figuras tampoco es una sorpresa por completo, ya que ambas participantes ya habían tenido sus diferencias hace un año cuando Manelyk atacó al hijo de Niurka, Emilio Osorio, asegurando que el joven actor no era nadie.

Naturalmente, la artista cubana salió a su defensa comparando entonces las carreras de ambos y destacando los trabajos actorales de Emilio en contraposición a las participaciones en realities de Manelyk.

En diciembre del 2024, este par protagonizó una nueva polémica cuando la influencer mexicana le mando un mensaje en televisión a Niurka diciéndole "tú no me conoces Niurka, pero me vas a conocer", haciendo referencia al posibilidad de encontrarse en el show del que ahora ambas son parte.

Es así como aparentemente Niurka traía guardada esa espina contra su ahora compañera, la cual no dudó en sacarla con la más mínima oportunidad.

A pesar de estos primeros incidentes, que parecen ser los primeros de muchos, Niurka comentó al resto de sus compañeros del programa que esta nueva temporada quiere estar tranquila y lejos del drama, aunque si la buscan no dudará en responder.

"Súper empática con quien lo quiera. El que se ponga así, un poco raro (señalando a Manelyk), igual respondo", sentenció la cubana.

Durante esta edición All Star de La Casa de los Famosos, Niurka habitará el cuarto agua capitaneado por Erubey de Anda y Paulo Quevedo, además de estar conformado por Carlos 'Caramelo' Cruz, Luca Onestini, Lupillo Rivera y Rey Grupero.

Aunque Miurka Marcos asegura que quiere paz, ¿cuánto podrá durarle esa serenidad dentro de la casa más famosa de la televisión?