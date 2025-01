Los enfrentamientos de cara al estreno del reality 'La Casa de los Famosos All Stars' de Telemundo no cesan y, en esta ocasión, las actrices Niurka Marcos y Alicia Machado se atacaron con hirientes comentarios.

Si el ambiente está que arde y todavía no ha comenzado el programa, ya nos imaginamos cómo estará la nueva temporada.

Las peleas entre los posibles habitantes se intensifican con el paso de los días y recientemente se subieron a la ola dos famosas: Alicia, quien es la ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos', y Niurka, quien participó en la segunda edición cuando ganó Ivonne Montero.

La venezolana estuvo de visita en el programa 'Pica y Se Extiende' y mencionó a quienes le gustaría ver en el reality, destacando entre ellos Dania Méndez y Mayeli Alonso, pero la gota que derramó el vaso llegó cuando habló abiertamente sobre Niurka.

"Creo que la comunidad cubana en Estados Unidos ya no merece una representante así", expresó cuando miró una foto de ella.

La reacción de Niurka

La actriz no aplicó el dicho que reza "a palabras necias, oídos sordos", todo lo contrario, se enfiló contra la exreina.

A través de sus historias en Instagram, aseguró que si el proyecto se guiara por los comentarios de su colega sería un completo fracaso.

"Esta estúpida hablando de representar a quién, ¿ella representa a Venezuela?, ¿ella representa al pueblo venezolano? Yo soy intolerante a la mediocridad, el burro hablando de orejas, ¿representar qué?, ¿qué representas?, la estupidez", respondió alterada.

Por si fuera poco, aclaró que no pretende representar a nadie, que nunca ha sido su intención y explicó por qué.

"Yo no quiero que a la gente le duela lo que me duele a mí, que la gente cargue con la responsabilidad que yo cargo, con la responsabilidad que yo me obligo para representarme yo como persona y como ser humano. No quiero que nadie sea como yo, porque no quiero que a la gente le duela lo que me duele a mí", añadió.

¿Niurka estará en el reality?

Aunque Telemundo ha cuidado herméticamente los nombres de quienes regresan y, a diferencia de ediciones anteriores, el elenco de la temporada All Stars será anunciado durante el lanzamiento el próximo 4 de febrero, suenan con fuerza algunos rostros, entre ellos la cubana.

En este sentido, hace algunos días fue consultada acerca de su participación y respondió que el "público manda".