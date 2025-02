La novia del fallecido cantante y compositor británico Liam Payne, Kate Cassidy, abrió su corazón para compartir los detalles de su relación y los últimos días del artista en Buenos Aires, Argentina.

Kate, visiblemente conmovida, brindó una entrevista a The Sun y con su relato nos transporta a través de una montaña rusa de emociones, revelando la intensidad de su amor y el dolor de la pérdida.

Los últimos días en Argentina

La tragedia golpeó cuando menos se esperaba. Kate y Liam estaban de vacaciones en Buenos Aires, disfrutando de la vida y haciendo planes para el futuro. "Teníamos nuestro perro y obviamente nunca, nunca pensé que ocurriría este evento", explicó Cassidy sobre su decisión de regresar a Florida unos días antes que Payne.

Esta separación, aunque breve, resultaría ser la última vez que Kate vería a Liam con vida. "El amor es tan optimista, y solo esperas que todo salga bien al final. Obviamente, si lo supiera, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina", lamentó la joven.

El fatídico día

El 16 de octubre de 2024, el mundo se estremeció con la noticia de la muerte de Liam Payne tras caer del balcón de su habitación de hotel en Buenos Aires. Kate recuerda vívidamente el momento en que se enteró: "Estaba en nuestra casa con nuestro perro, scrolleando TikTok y uno de los amigos de Liam me llamó. Me siento afortunada de no haberme enterado por las redes sociales porque ni siquiera podía imaginarlo".

La incredulidad inicial dio paso a una realidad devastadora. "Me quedé en blanco. No lo creí al principio. Pensé que era solo un rumor. O algo que alguien inventó para obtener visitas", compartió Cassidy, reviviendo esos momentos de confusión y dolor.

"De repente, tuve un mal presentimiento. Pensé: '¿Por qué alguien inventaría algo así? ¿Es verdad?'. Y me sentí como si me desmayara por completo", cuenta.

Un duelo público y privado

Desde entonces, Kate ha estado lidiando con su pérdida bajo el escrutinio público. "Pienso en Liam cada segundo de cada día", confesó, dando voz al dolor que muchos fans también sienten. La joven se encuentra en la difícil posición de procesar su duelo mientras el mundo observa y especula.

Ante las preguntas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Payne, Kate se mantiene cautelosa: "No creo que quiera responder eso porque literalmente no lo sabría". También ha sido enfática en afirmar: "No tengo la culpa", alejándose de cualquier especulación malintencionada.

Un amor que parecía destinado

Su conexión que se forjó rápidamente desde su primer encuentro en octubre de 2022. "Desde el momento en que conocí a Liam, creí genuinamente que éramos almas gemelas", confesó con la voz entrecortada.

La pareja, que llevaba dos años junta, había construido una vida en común que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Compartían un hogar y hasta habían adoptado una perrita rescatada llamada Nala, símbolo de su compromiso.

"Él era la persona más humilde, encantadora y normal que podrías esperar conocer", añadió Kate, pintando la imagen de un Liam Payne muy diferente a la estrella del pop que el mundo conocía.

Sueños de un futuro juntos

En un gesto que ahora resulta desgarrador, Liam había expresado su deseo de casarse con Kate. La influencer reveló una nota manuscrita que el cantante le dejó tras una "hermosa velada" en la que habían estado "manifestando sus vidas juntas".

El mensaje decía: "Yo y Kate nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444". Este detalle íntimo muestra cuán serias eran las intenciones de Payne y su profundo era su amor por Cassidy.

El legado de un amor interrumpido

La relación entre Liam Payne y Kate Cassidy, aunque breve, dejó una marca indeleble en ambos. Desde su primera aparición pública en la fiesta de Halloween de 2022, donde Kate se disfrazó de Pamela Anderson y Liam de Tommy Lee, hasta sus numerosos viajes por el mundo, la pareja compartió momentos que ahora Kate atesora como recuerdos preciosos.

"Todavía no se siente del todo real para mí que él no esté aquí", admitió la joven, reflejando el sentimiento de muchos que aún no pueden creer la partida prematura del talentoso artista.

La muerte de Liam Payne a los 31 años ha dejado un vacío en la industria musical y en los corazones de sus seres queridos. Kate Cassidy, al compartir su historia, no solo honra la memoria de su pareja, sino que también arroja luz sobre los desafíos que enfrentan las celebridades y sus parejas.