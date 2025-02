El martes 4 de febrero, las súperestrellas Taylor Swift y Selena Gómez fueron vistas disfrutando de una animada velada en el Negroni Caffe Bar de Beverly Hills. A pesar de sus apretadas agendas, las 'besties' de toda la vida se tomaron un respiro para ponerse al día y compartir risas.

Las bebidas de la noche

Ubicadas en un reservado junto a la barra, Taylor y Selena degustaron algunas de las especialidades del bar. Taylor optó por un "Cacao Old Fashioned", una mezcla de bourbon Woodford Reserve, manteca de cacao orgánica, bitters de cacao y aceite de naranja.

Nada más con leer el nombre de la bebida de Taylor, es como si estuviéramos escuchando "I knew it from the first Old Fashioned we were cursed", (tarea para los no swifties, si no han escuchado 'Getaway Car', háganlo ahora).

Selena, por su parte, se decantó por el "Lonely Muse", un cóctel que aprobó con entusiasmo. Para acompañar, ambas eligieron los bocados de atún sobre arroz crujiente, y de acuerdo a personal del restaurant, ¡quedaron encantadas!

Taylor y Selena no fueron las únicas satisfechas

El personal del Negroni Caffe Bar quedó gratamente sorprendido por la amabilidad y accesibilidad de las artistas. Selena mantuvo una conversación motivadora con un empleado aspirante a actor, interesándose por su experiencia en Los Ángeles y brindándole palabras de aliento. Ambas estrellas fueron generosas con las propinas, dejando una impresión positiva en el equipo del restaurante.

De hecho, Wyatt Heath, el mixólogo del bar, (quien en definitiva, se delató como Swiftie) compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: "Halsey una vez dijo: 'No conozcas a tus héroes, todos son unos malditos raros'. Pero estaba equivocada. Tuve la oportunidad de conocer a mi ídola y fue tan amable, lucía impresionante."

Una salida entre amigas para echarse porras

Esta salida se produce en un momento emocionante para ambas. Taylor Swift se prepara para apoyar a su pareja, Travis Kelce, en el Super Bowl LIX, donde los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Philadelphia Eagles. Por su parte, Selena Gomez celebra las 13 nominaciones al Oscar de su película "Emilia Pérez", consolidándose como la más nominada del año.

Lo de estas besties famosas no es nada nuevo. La amistad entre Taylor y Selena se remonta a 2008, cuando ambas salían con los hermanos Jonas. Desde entonces, han compartido innumerables momentos, apoyándose mutuamente en sus carreras y vidas personales ¡incluso se han llevado como date a diferentes ceremonias de premios!

¡Chicas! La próxima vez que salgan de tragos no olviden invitarnos, siempre vamos a estar disponibles para ustedes.